獨／美景成追憶！法國菊在玉山北峰絕跡　幕後兇手竟是「牠」

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▲玉山氣象站過去滿滿法國菊，搭配背景的玉山主峰，是山友熱愛拍照的景點。（圖／翻攝台灣百岳之美陳麗雪）

玉山是東亞最高峰，也是台灣的象徵。要拍到玉山正面，山友都會到北峰的玉山氣象站前的草皮，搭配藍天、還有地面的法國菊，拍下3952公尺高的玉山磅礡氣勢。不過法國菊近年因長鬃山羊不斷啃食，幾乎已在玉山北峰絕跡，山友過去在玉山北峰與盛開的法國菊合照，已成追憶。有去過玉山氣象站的山友，一定都會到氣象站前草地，與白色的法國菊合照。但近來氣象站前只剩草皮，法國菊已不復見。氣象局人員透露，疫情期間山林生態大幅改變，2018年開始，越來越多長鬃山羊到北峰啃食法國菊，後來甚至法國菊一發芽，就被啃光光，到近年已幾乎消失。事實上，法國菊是外來種，原本只出現在海拔2600公尺的玉山國家公園塔塔加遊客中心，還有附近的鹿林山、麟趾山和八通關古道一帶，但後來法國菊越來越往高處生長，玉山北峰高度3858公尺，也被法國菊征服。山界擔心法國菊會影響原生物種，不過玉山國家公園管理處前副處長林文和曾說，法國菊已經被台灣環境「馴化」，不會對其他物種造成影響。有趣的是，如今法國菊又遭長鬃山羊「消滅」，在玉山北峰絕跡，也可見大自然生態平衡的奧妙。現在如果要看法國菊，也只能在塔塔加附近才找得到。玉山北峰少了法國菊，也讓人相當惋惜。氣象站人員說，高山小花都很小，不像法國菊又大又白，他開玩笑說，過去曾在玉山北峰跟法國菊合照的山友，都要好好珍惜這些照片，因為以後應該再也看不到這樣的美景了。