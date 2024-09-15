「最美黃蓉」剛過69歲生日現況曝光！14年前摯愛癌逝她至今未嫁

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▲米雪過去在《射鵰英雄傳》中飾演黃蓉（左），獲得「最美黃蓉」的封號。（圖／TVB official YouTube）

▲米雪（右）和尹志強（左）相戀26年，最終因癌症讓他們天人永隔。（圖／微博）

▲米雪（左圖左、右圖右）剛過69歲生日，好姊妹羅霖（左圖右、右圖左）幫她慶生，兩人合照曝光。（圖／羅霖IG）

香港女演員米雪（嚴慧玲）過去因演出《射鵰英雄傳》女主角黃蓉而走紅，氣質出眾被封為「最美黃蓉」，更是香港TVB電視台一姐，曾是不少觀眾心目中的女神。不過米雪至今未婚，14年前她的男友尹志強罹癌過世後，米雪到現在都還是單身，但她心態樂觀且保養得當，9月2日剛過69歲生日，和一群好姊妹慶生也留下許多美照，米雪近況曝光，看起來依舊是光彩照人，掀起關注。米雪55年前出道，2008年憑藉電視劇《溏心風暴之家好月圓》榮獲「2008年萬千星輝頒獎典禮」、「亞洲電視大獎頒獎禮2009」的最佳女主角獎。除了演藝事業外，米雪的感情生活也備受矚目，她和退役足球員兼演員的尹志強相戀26年，陪伴男方度過鼻咽癌治療的痛苦歲月，可惜兩人並未完婚，尹志強病情惡化後於2010年2月10日昏迷被送醫，最後搶救無效離世，享年53歲。尹志強過世後，米雪一度陷入低潮，在告別式上泣不成聲，神隱2年後才重返演藝圈，一路單身至今。而現年69歲的米雪在9月2日剛過生日，一群好姊妹也聚在一起幫她慶生；曾得過「亞洲小姐」選美冠軍的59歲女星羅霖就在IG貼出和米雪的合照，祝米雪生日快樂。只見照片中的米雪，雖然臉上增添了一點皺紋，但氣色依舊很不錯，整個人看起來神采奕奕。今年米雪也推出新電影《飯戲攻心2》，她在劇中飾演配角「阿豬媽」，另一部7月才於香港上映的電影《海關戰線》也有米雪的身影，足見米雪在香港演藝圈中仍是當紅老戲骨。