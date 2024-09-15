加油且慢！明起汽油降0.5元、柴油降0.6元　92無鉛汽油每公升29元

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台灣中油公司表示，汽、柴油價格明（16）日凌晨零時起調降0.5元、0.6元，參考零售價格92無鉛汽油每公升29.0元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27.6元，另因本週平穩雙機制啟動，汽、柴油各自吸收0.2元。台灣中油公司表示，由於本週國際油價下跌，浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜+30%布蘭特）週均價下跌2.88美元，新台幣兌美元匯率貶值0.044元，計算跌幅2.97%。台灣中油公司指出，按照浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，應各調漲0.3元與0.4元，但為維持低於日本、韓國、新加坡、香港等亞洲鄰近國家與地區的價格，柴油吸收0.8元。不過，台灣中油公司提到，汽、柴油吸收後因95無鉛汽油超出30元，因此啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升皆各吸收0.5元，但因計算過後95無鉛汽油超出30元，因而啟動平穩雙機制啟動，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元，國內汽油實際每公升調降0.5元、柴油每公升調降0.6元。台灣中油公司提到，本週依照油價公式與政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元與1.5元）調整國內油價，持續以亞鄰國家最低價與平穩措施運作，協助穩定國內油價，其中汽、柴油各應調整0.2元，均由台灣中油公司吸收，截至8月底止，一共吸收約219.43億元。最後，台灣中油公司表示，調價後的各式油品參考零售價格，包括92無鉛汽油每公升29.0元、95無鉛汽油每公升30.5元、酒精汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27.6元，實際零售價格以各營業點公告為準。