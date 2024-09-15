周杰倫開唱遭質疑「沒人聲」被嗆大陸錢太好賺　本人現場回覆了

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▲周杰倫深圳演唱會首日被歌迷抱怨聽不見人聲、音響設備差。（圖／周杰倫 IG）

▲周杰倫歌迷在小紅書上發文抱怨，稱演唱會上幾乎沒聽到周杰倫的歌聲。（圖／小紅書）

▲周杰倫看到歌迷的抱怨文，在隔日演唱會上正面回應。（圖／周杰倫 IG）

周杰倫將在12月唱進台北大巨蛋，成為第一個登上大巨蛋舉辦個人專場演唱會的歌手，最近還在中國大陸巡演中的他，卻被歌迷發文抱怨「演唱會現場的聲音很小」，還被嗆錢太好賺，掀起一陣熱烈討論，而周杰倫本人也看到了留言，隔天演唱會上就火速做出回應，允諾歌迷會唱得再大聲一點，因為自己在乎歌迷的感受。周杰倫的《嘉年華世界巡迴演唱會》PART2，今年4月起開始在中國大陸展開，12日巡到深圳進行一共4場的演出，然而在首場演唱會結束後，有歌迷在小紅書上發文寫道：「上一次聽周杰倫的演唱會聽到哭，這次聽周杰倫演唱會真是欲哭無淚，從來沒有過體感這麼差的演唱會。」該名歌迷接著抱怨全程都在聽尖銳的伴奏破音，幾乎沒聽到周杰倫的歌聲，開場整個沒人聲，本來應該是最high的部分竟然冷場了，音響設備也很爛，等到接近尾聲的點歌環節終於氣氛熱起來了，結果歌聲還是時有時無。無奈表示：「相比演唱會，感覺更像電視節目，幾乎都是團隊在幫忙唱。」貼文一出立刻引發兩派網友爭執，有人批評周杰倫演唱會性價比太低、狠酸「中國大陸錢太好賺」；但也有人表示應該是場地太大了。對此周杰倫在隔天演唱會上火速做出回應：「我會看歌迷的留言，他們覺得第1場好像小聲一點，那我今天就唱得非常地大聲！」被來當嘉賓的劉耕宏笑說會不會太容易被控制，周杰倫則表示：「我很在意歌迷的感受。」