池昌旭為拍激情戲脫了！公開「身材鍛鍊祕訣」笑曝：還是會吃宵夜

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▲池昌旭的好身材廣為人知，過去拍戲他也經常秀出腹肌。（圖／《THE K2》劇照）

▲池昌旭即便是演古裝劇，也依然維持精壯身材。（圖／Hami Video提供）

▲全鐘瑞對於《于氏王后》中暗夜馬車追逐戲的印象非常深刻。（圖／Hami Video提供）

▲李洙赫飾演的「殘暴三王子」在《于氏王后》結局的預告片中將參與更激烈的戰爭場面。（圖／Hami Video提供）

男神池昌旭主演的古裝劇《于氏王后》熱播中，日前在劇中飾演高句麗君王的池昌旭，與演員全鐘瑞一起到男星金鍾國的YouTube節目作客，宣傳《于氏王后》。金鍾國讚嘆池昌旭不但臉長得帥，身材也非常健壯。池昌旭說自己維持體態的好秘訣，除了很嚴格運動外，也會注意基礎代謝率，雖然會吃宵夜或其它美食，但隔天一定會更努力運動消耗熱量，不給自己發胖的機會，男神毅力讓人佩服。日前池昌旭和全鐘瑞到金鍾國的YouTube節目宣傳電視劇，金鍾國猛誇池昌旭不但長得帥還有「太平洋寬肩」，身材比例相當不錯，金鍾國也好奇的問他：「演古裝劇應該不需要特別管理身材吧？」池昌旭坦言，因為他在劇中有裸露戲分，所以還是必須要鍛鍊身材，但畢竟背景是古代，身材也不能練得太超過，笑說如果變成健身教練那樣好像就不太適合。池昌旭也進一步透露維持身材的祕訣：「其實我滿嚴格在運動的，演員如果突然要打造身材會很痛苦，所以不管怎樣一週都會要求自己上健身房2回。」但是飲食方面池昌旭說自己比較不會控制：「我只會注重在維持基礎代謝率，會吃自己愛吃的東西，也會吃宵夜，隔天再多運動一點。」全鐘瑞日前也和《于氏王后》的演員群金武烈、李洙赫與鄭柔美一起接受Hami Video專訪，全鐘瑞和鄭柔美對於暗夜在馬車上的追逐戲印象特別深刻，全鐘瑞直呼，「這次真的是血汗淚拍出來的作品」，李洙赫點頭驚嘆，「看來真的很辛苦啊！」金武烈則表示，自己這次不是負責動作擔當，「沒有她們這麼辛苦！」對於拍古裝劇的感受，李洙赫回想自己每每只要穿著古裝、舉著刀，在野外拍攝，就會突然感覺自己好像穿越時空，彷彿回到古代一般，「想著以前的人是怎麼樣的，有時候拍到發愣，因為跟都市實在太不同了，每次拍古裝劇的時候都會萌生這樣特殊的情感。」這回《于氏王后》更從盛夏拍到寒冬，全鐘瑞也分享，「穿韓服會讓夏天更熱、冬天更冷」，李洙赫則笑說，「如果仔細看會發現我們越來越大隻」，表示其實服裝內都有再加厚防寒。此外，《于氏王后》本週末即將播出大結局，在最新釋出的預告中，李洙赫飾演的「殘暴三王子」親自出馬逮人，率兵圍攻王后駕車，而被廢除太子之位的「大王子」（宋再臨 飾）也趁機叛變，率軍策馬突襲，高句麗上演絕地大內鬥，戰爭殺戮畫面浩大，網友大讚，「韓劇出現史詩級戰爭場面了！」、「這規格太犯規了！」《于氏王后》全劇在Hami Video全台獨家上架。