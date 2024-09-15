涉吸金5億羈押屆滿！遭通緝遣返回台　藍海董座李陳妙音30萬交保

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（中央社記者張已亷高雄15日電）藍海地產集團涉吸金新台幣5億多元，董事長李陳妙音逃到泰國遭通緝遣返回台，解送雄檢歸案羈押，被依違反銀行法等罪嫌起訴；羈押屆滿，李女聲請具保停押，經雄院審理裁定30萬元交保。可抗告。李陳妙音因涉犯非法經營收受存款業務等罪嫌重大，有逃亡、勾串或滅證之虞，遭高雄地方法院6月18日諭知羈押並禁止接見、通信，將在9月17日屆滿，李女及律師聲請具保停止羈押。雄院法官審酌，案件多名關鍵證人與李女利害相反，屬敵性證人，且李女配偶李長安雖尚未到案，但依起訴書記載，李長安參與案件程度低，若李女與李長安聯繫應不足影響案情，又相關共犯、證人在另案都已作證，暫無繼續羈押李女必要，裁定李女30萬元交保，限制住居、出境出海及定期至台北市政府警察局大同分局寧夏路派出所報到。全案因由，李陳妙音及配偶李長安規劃湄南灣景酒店會所投資案，自2016年10月至2018年10月間招攬88人投資，不法吸金約6億800萬元泰銖（約新台幣5億3500萬元）。2人在2019年逃到泰國，2021年遭通緝，被調查局列為「外逃通緝要犯」名單；經調查局駐泰國法務秘書協調、台泰合作下，李陳妙音在泰國遭逮，後續遣返回台，由調查局高雄市調查處解送高雄地檢署歸案。高雄地檢署偵查時，李陳妙音坦承成立藍海公司推動投資案，但辯稱關於如何招攬投資人都是丈夫決定，自己對台灣法令不熟，並不清楚這樣做違法等；檢方依相關事證，認定非法吸金事實明確，依違反銀行法等罪嫌起訴李陳妙音。（編輯：陳仁華）1130915