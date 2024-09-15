周杰倫唱大巨蛋！爆門票遭黃牛炒到6萬天價　杰威爾不忍發聲了

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▲杰威爾音樂在臉書上發聲，希望民眾別受騙。（圖／杰威爾音樂 臉書）

周杰倫（周董）日前宣布將登上台北大巨蛋開唱，時間就定在12月上旬，掀起民眾討論，不少粉絲直呼要抓緊機會搶票，不過目前官方還沒釋出售票資訊，網路上卻已經出現不少「黃牛業者」，在Threads上喊價，最貴一張被喊價到62000元，甚至臉書上還出現急徵工作人員的廣告，對此杰威爾不忍在社群上發聲，希望民眾不要受騙。Threads上1名網友曬出截圖，指出這是友人協助詢問到的周杰倫演唱會代購票價：「特區第1排，6萬2千元起。」讓粉絲傻眼，而且這些只是代購費用，還不包含演唱會票錢，更離譜的是，6萬多塊只是「起跳價」，意味著價格很可能再提高。對此杰威爾音樂在臉書上發表聲明，表示：「周杰倫『嘉年華』台北演唱會的工作人員都已經安排就緒，請大家不要受騙。」並表示演出日期、售票資訊都會在官方網站及臉書公布，對於網路上其他急徵工作人員的訊息，都沒有經過杰威爾授權。自本公司宣佈周杰倫「嘉年華」台北演唱會將於12月上旬在大巨蛋舉辦以來，坊間已出現演唱會門票結合商品促銷之抽獎活動以及黃牛代購等諸多亂象，公司特此澄清：目前以周杰倫「嘉年華」台北演唱會門票作促銷商品之商業行為皆未獲本公司授權。本公司將擇日於杰威爾音樂官方網站及官方臉書公告演出日期及售票系統，請歌迷屆時透過官方指定的正規管道購票，勿購買來路不明之票券，以免受騙。