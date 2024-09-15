馬斯克「星鏈」成功與美聯合航空簽約　搭飛機免費提供WiFi

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全球首富馬斯克旗下太空探索公司SpaceX與美國聯合航空（United Airlines）簽署合約，宣布自明年開始聯合航空班機將使用「星鏈」（Starlink）衛星，在1000多架客機上提供免費Wi-Fi，盼能藉此吸引更多旅客搭乘。聯合航空表示，目前機上已經有提供網路服務，一般旅客可以在國內及短程國際航班時，支付10美元（約新台幣320元）使用機上網路，不過最快從2025下半年起，未來幾年將在班機上免費提供「星鏈」WiFi無線網路，且強調旅客可以連線多個裝置，從明年初將開始進行測試。美國聯航客戶總監喬喬 （Linda Jojo） 表示，現在的乘客普遍都希望能在機上使用免費WiFi服務，網路服務甚至成為飛機上最受旅客歡迎的設施之一，她也強調屆時不論旅客坐在飛機哪個位置、為機票付了多少錢，都能夠享受到這個最新好處，同時也強調星鏈服務讓某些可能Wi-Fi訊號比較薄弱的地區，例如海洋或極地等地區，也能夠使用。SpaceX也和另一家半私人航空公司JSX達成一項類似協議，此外，夏威夷航空也在往返夏威夷與美國的空巴A321neo班機上，提供星鏈免費上網服務，聯合航空則希望能夠把免費上網這項服務擴大到超過1000架次航班。