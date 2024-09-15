北市26廠商本週釋出888職缺　週休3日、高薪100K都有

北市就業務服處將於明（16）日起至19日邀集化石先生、義式廚房、天和鮮物、大潤發、新光三越、ZARA、台北市立聯合醫院忠孝院區、台灣順豐速運等26家企業，共釋出888個工作機會，職缺多元薪資福利優，高薪更可上看100K，歡迎社會新鮮人、準備求職或轉職的民眾親至各就服站參加現場徵才。
北市勞動局長高寶華指出，本週適逢中秋佳節，廠商為迎接年底消費商機，已開始提前部署人力，發動搶人大戰。這次徵才廠商不但有快時尚ZARA提供週休三日的合約制門市人員職缺；新光三越和大潤發也釋出月休9到10天、優於勞基法的休假福利，有求職需求的朋友可在19日週四至艋舺、信義就服站面試，把握求職先機。
就服處表示，本週高薪職缺首推台灣順豐貨車收派外務員100K，機車收派外務員也有達到85K。考量旅宿業及餐飲業仍有人力需求，「疫後改善缺工擴大就業方案」延長辦理期限至今年12月31日。本週有專案職缺的廠商為錢櫃和麥當勞，民眾經就服站專案推介錄用後，除了原有薪資外，最長可領12個月之「專案缺工就業獎勵」（一般身分失業勞工全職每月6000元；中高齡等特定對象失業勞工全職每月1萬元、部分工時每月5000元）。
勞動局強調會為勞工把關，篩選優質廠商近期皆無重大勞資爭議及無薪假狀況，請求職者安心求職。就業媒合服務完全免費，參加即可面試。活動相關訊息可洽 台北就業大補帖（OKWORK）網站，查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線（02）2308-5231。
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就服處表示，本週高薪職缺首推台灣順豐貨車收派外務員100K，機車收派外務員也有達到85K。考量旅宿業及餐飲業仍有人力需求，「疫後改善缺工擴大就業方案」延長辦理期限至今年12月31日。本週有專案職缺的廠商為錢櫃和麥當勞，民眾經就服站專案推介錄用後，除了原有薪資外，最長可領12個月之「專案缺工就業獎勵」（一般身分失業勞工全職每月6000元；中高齡等特定對象失業勞工全職每月1萬元、部分工時每月5000元）。
勞動局強調會為勞工把關，篩選優質廠商近期皆無重大勞資爭議及無薪假狀況，請求職者安心求職。就業媒合服務完全免費，參加即可面試。活動相關訊息可洽 台北就業大補帖（OKWORK）網站，查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線（02）2308-5231。