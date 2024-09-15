Ronald Acuna Jr.胞弟大聯盟初登板就有表現！Lindor：被他激勵了

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MLB美國職棒亞特蘭大勇士當家強打Ronald Acuna Jr.的胞弟Luisangel Acuna，今（15） 日被大都會隊叫上大聯盟，他隨即就以先發游擊手之姿，迎來個人大聯盟初登場，表現也相當不錯，單場敲出雙安，根據美媒報導，Francisco Lindor是在昨日的比賽中不慎傷到背部，提前下場休息，而Luisangel Acuna今日在與費城人隊的比賽上，4局上半面對中繼投手Taijuan Walker敲出生涯首安，9局上面對對方終結者Carlos Estévez再度敲安，今日一路在場邊觀戰的Francisco Lindor，賽後則給予Luisangel Acuna相當優異的評價，他說：「Luisangel Acuna在場上看起來心情很輕鬆，他從春訓開始一直都是如此。Luisangel Acuna賽後也透露，當時接獲到消息時，事實上他正和朋友在打電動，打到一半時突然接到教練Dick Scott的電話，告訴他自己將被升上大聯盟。而Acuna隨後也隨即告訴哥哥這個好消息，