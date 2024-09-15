大谷翔平季後賽存在「登板投球可能性」！反方意見批：糟糕的主意

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲根據ESPN記者Alden Gonzalez報導，大谷翔平在今年3月底開始進行30英尺的投球的復健訓練。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平正在追逐歷史性的「50轟50盜」，目前他本季的數據已經來到47轟48盜，而且他的右手臂也正在恢復當中。根據道奇隊主帥Dave Roberts在節目上的說法，大谷似乎並非不可能於季後賽登板投球。這樣的可能性引起球迷在網路上的論戰，一派人認為這就是大谷翔平的價值所在，而有些人則認為根本就不該冒這樣的風險讓他上場投球。Roberts本周在接受SiriusXM的MLB網路節目訪問時，談到大谷翔平季後賽上場投球的可能性時表示：「我認為就像所有事情一樣，你總是會為任何可能性留有一些餘地，在門上留一條縫。如果事情進展順利、比賽有需要、他的身體狀況一切都沒問題，若出現這種情況，那就真的太棒了，這將是史詩般的情節。」但Roberts也強調自己認為不該過多地指望和押注在此一情節上演，「翔平將繼續他的復健過程，我不會讓過多地去關注在這一點上，我們再看看他之後的狀況如何。 」道奇隊此前曾表示，大谷在去年9月接受肘部手術後，預計要到2025年才會上場投球。他最後一次在美國職棒大聯盟的比賽中登板，已是在2023年8月代表洛杉磯天使隊。Roberts的回答可能代表著道奇隊管理層此前關於「投手大谷肯定會缺席季後賽」的立場發生了變化。道奇總經理Brandon Gomes此前在接受《橙縣紀事報》記者Bill Plunkett訪問時說：「他（大谷）今年不會為我們投球，絕對不會。 我們有很多優秀的投手。在這個季後賽中，不存在任何可能性他會登板投球。」根據ESPN記者Alden Gonzalez報導，大谷翔平在今年3月底開始進行30英尺的投球的復健訓練。Gonzalez還表示，到8月初時，大谷已經恢復到可以用「85%的強度」進行投球，且距離已增加到150英尺。種種跡象顯示他正一步步接近回歸投手丘，但是否已經提升到可以應付季後賽的強度？要打上一個問號。對於「投手大谷」在季後賽回歸的可能性，網路上球迷熱烈進行著正反兩方不同的意見的討論，有人樂觀其成：「如此收視率將會很高」、「這就是為什麼他對道奇隊來說值7億」、「他是棒球史上最有市場價值的球員，他們從他身上賺到的錢比所有其他球員加起來還要多，他基本上就像喬丹（Michael Jordan）之於Nike的人」；而持另一種論點的人則表示：「就算是大谷，除非他一直在秘密地提升強度，否則（讓他出賽）風險大於回報」、「對於他的職業生命來說，這是一個糟糕的主意。為什麼要冒著受傷、並可能讓他無法上場打擊的風險，讓他登板？」