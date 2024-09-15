神準占卜測驗！憑感覺選擇一隻蝴蝶　見證你的「療癒能力」

中秋節前夕，大家一起來簡單做個神準占卜測驗吧！我們每個人與生俱來都自帶療癒能力，有時候，只是自己尚未覺醒或發現而已。名日文化分享「珊妮療癒所」的大眾占卜，請憑感覺選擇一隻蝴蝶，見證你的「療癒能力」。
名日文化分享珊妮療癒所的占卜測驗。首先，請先進行三次的清淨深呼吸，憑感覺選擇一隻蝴蝶，來看看你的療癒能力是什麼？
「選擇A」你的療癒能力是：
你很能夠反思、往內尋找，與內在智慧／高我連結，也能透過他人的故事，給予自己啟發；能透過反思與面對困難後的成長，給予人們強而有力，且真實的療癒力量。
唯一要提醒你的是，好好睡覺、好好吃飯，照顧好自己，遠比提供他人療癒更重要喔！
「選擇B」你的療癒能力是：
你很能為他人退一步著想，是個體貼的人，總能從不同角度看事情。你不會急著指教他人，或是告訴對方「這麼做才是對的！」因為你尊重對方的選擇，充滿善意地把決定權留給對方。
「選擇C」你的療癒能力是：
你就像個溫暖的大樹，給予他人完整的支持；當他人遇到挫折、與你相談時，能夠給予穩定的支持、保護、陪伴。你最大的優點，就是既能陪伴、又能理性看待事情。
「選擇D」你的療癒能力是：
能夠看見每個人的獨特之處，知道自己與他人的不同，不隨意批判自己與他人；反倒是能看到每個人的優點，也認同每個人都有自己的花期。與每一個人相遇都能獲得不一樣的啟發與反思。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「選擇A」你的療癒能力是：
你很能夠反思、往內尋找，與內在智慧／高我連結，也能透過他人的故事，給予自己啟發；能透過反思與面對困難後的成長，給予人們強而有力，且真實的療癒力量。
唯一要提醒你的是，好好睡覺、好好吃飯，照顧好自己，遠比提供他人療癒更重要喔！
「選擇B」你的療癒能力是：
你很能為他人退一步著想，是個體貼的人，總能從不同角度看事情。你不會急著指教他人，或是告訴對方「這麼做才是對的！」因為你尊重對方的選擇，充滿善意地把決定權留給對方。
「選擇C」你的療癒能力是：
你就像個溫暖的大樹，給予他人完整的支持；當他人遇到挫折、與你相談時，能夠給予穩定的支持、保護、陪伴。你最大的優點，就是既能陪伴、又能理性看待事情。
「選擇D」你的療癒能力是：
能夠看見每個人的獨特之處，知道自己與他人的不同，不隨意批判自己與他人；反倒是能看到每個人的優點，也認同每個人都有自己的花期。與每一個人相遇都能獲得不一樣的啟發與反思。