蔣萬安返台首場公開行程　授證楊麗花、林立正無形文化資產

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台北市文化局日前公告2023年度無形文資審議結果，宣布歌仔戲名角楊麗花、「斲琴」工藝保存者林立正登錄為台北市無形文化資產，文化局今（15）日邀請甫訪美歸國的市長蔣萬安，為兩人授證。蔣萬安致詞特別感謝兩位老師及歷屆獲得授證的藝師們，「讓文化的傳承能夠走進群眾」。蔣萬安指出，不管是傳統工藝或是表演藝術，其實都是整體文化傳承非常重要的基石。感謝多年堅持不懈、不斷努力的藝師們共同努力 ，讓文化的傳承能夠走進群眾。他並強調，今年是台北市建城140週年，所以市府特別選在西門艋舺這一帶的紅樓舉行授證儀式。蔣萬安表示，今天現場也會展出4座林立正老師修復的古琴，還有楊麗花老師的經典唱片「身騎白馬過三關」也在其中。文化局指出，楊麗花本名林麗花，自幼在歌仔戲班演出，17歲以《陸文龍》一舉成名，18歲進入台視，在1966至1980年14年間演出逾百部電視歌仔戲，投身歌仔戲表演藝術70餘年。「斲琴」保存者林立正家中經營裝潢業，與老師傅學習木工，1974年因受友人囑託製作古琴，展開逾50年的「斲琴」生涯。林立正後來拜師古琴大師孫毓芹，不斷自修研究。1996年成立「天雷琴府」專門製作及修復古琴，技藝精湛，受國立故宮博物院邀請修復院藏元代古琴「雪夜冰」。