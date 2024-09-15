NIKE球鞋霸主地位危險了！日本1品牌銷量暴漲600%　啟蒙歷史曝光

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▲亞瑟士公司創立於1949年，由日本運動鞋之父鬼塚喜八郎所創立。（圖／翻攝kyluc.vn）

▲日本品牌亞瑟士（ASICS）異軍突起，在2024年上半年銷量暴漲600%。（圖／記者吳忠育攝）

▲NIKE創辦人菲爾·奈特曾代理亞瑟士前身的虎牌鞋起家，後來才打造出自己的品牌NIKE。（圖／翻攝FB@Phil Knight ）

全球知名球鞋販售平台「STOCKX」日前公布2024年上半年度運動鞋銷量數據，結果日本品牌亞瑟士（ASICS）異軍突起，銷量暴漲600%，讓其他各大品牌都看不見車尾燈，讓NIKE霸主地位岌岌可危，但其實亞瑟士這品牌可是大有來頭，更可以說是NIKE的啟蒙大前輩。「STOCKX」近期在IG公布2024年上半年度球鞋銷量，與2023年同期相比，第一名是日本的老品牌亞瑟士（ASICS），銷量暴漲達600%的驚人數據，甩開其他品牌；第二名則是愛迪達（adidas）增長93%；第三名為昂跑（On Running）增長63%，而NIKE則沒有明顯成長，未能進入前幾名榜單。除此之外，「STOCKX」還公布了另一項數據，就是在2023至2024年之間，二手球鞋市場的佔有率也產生了變化，觀察出消費者偏好正在轉移，原本的球鞋轉售市場龍頭的NIKE與旗下品牌AIR JORDAN的銷售量正在緩緩下滑，而亞瑟士、愛迪達都有驚人且明顯的成長。對於許多台灣人來說，亞瑟士（ASICS）這個品牌可能不如NIKE、愛迪達一樣耳熟能詳，但其實它可是大有來頭。亞瑟士公司創立於1949年，由「日本運動鞋之父」鬼塚喜八郎在神戶所打造，最初名為「Onitsuka Tiger」虎牌鞋，是到1977年與GTO及Jelenk兩家公司合併，改名為亞瑟士（ASICS）。亞瑟士（ASICS）還在1992年巴塞羅那奧運會，成為此外，亞瑟士的創辦人鬼塚喜八郎更可以說是NIKE創辦人菲爾·奈特（Philip Knight）進入球鞋世界的領路人，奈特在自傳《鞋狗》（SHOE DOG）中，曾多次提及「Onitsuka Tiger」，最初奈特是先開設BRS（藍帶體育用品公司，NIKE前身），專門引入Onitsuka Tiger的球鞋產品到美國販售，也獲得了巨大的成功。最終奈特在1971年自創NIKE品牌，逐步打造出如今的球鞋帝國。