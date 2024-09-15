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NIKE球鞋霸主地位危險了！日本1品牌銷量暴漲600%　啟蒙歷史曝光

記者潘毅／綜合報導

▲（圖／擷取自Nike官網）
▲（圖／擷取自Nike官網）
全球知名球鞋販售平台「STOCKX」日前公布2024年上半年度運動鞋銷量數據，結果日本品牌亞瑟士（ASICS）異軍突起，銷量暴漲600%，讓其他各大品牌都看不見車尾燈，讓NIKE霸主地位岌岌可危，但其實亞瑟士這品牌可是大有來頭，更可以說是NIKE的啟蒙大前輩。

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NIKE球鞋霸主地位出現挑戰者！日本1品牌急起直追
「STOCKX」近期在IG公布2024年上半年度球鞋銷量，與2023年同期相比，第一名是日本的老品牌亞瑟士（ASICS），銷量暴漲達600%的驚人數據，甩開其他品牌；第二名則是愛迪達（adidas）增長93%；第三名為昂跑（On Running）增長63%，而NIKE則沒有明顯成長，未能進入前幾名榜單。

▲亞瑟士公司創立於1949年，由日本運動鞋之父鬼塚喜八郎所創立。（圖／翻攝kyluc.vn）
▲亞瑟士公司創立於1949年，由日本運動鞋之父鬼塚喜八郎所創立。（圖／翻攝kyluc.vn）
除此之外，「STOCKX」還公布了另一項數據，就是在2023至2024年之間，二手球鞋市場的佔有率也產生了變化，觀察出消費者偏好正在轉移，原本的球鞋轉售市場龍頭的NIKE與旗下品牌AIR  JORDAN的銷售量正在緩緩下滑，而亞瑟士、愛迪達都有驚人且明顯的成長。

▲NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（1）日迎來第49集，本集節目將向讀者朋友們介紹知名球鞋品牌亞瑟士在巴黎奧運期間推出的《ASICS UNPRE ARS LOW 2 PARIS》，而這雙鞋也是日本籃球明星河村勇輝在奧運會上的實著球鞋。（圖／記者吳忠育攝）
▲日本品牌亞瑟士（ASICS）異軍突起，在2024年上半年銷量暴漲600%。（圖／記者吳忠育攝）
亞瑟士是NIKE大前輩！還是奧運首間運動鞋贊助商
對於許多台灣人來說，亞瑟士（ASICS）這個品牌可能不如NIKE、愛迪達一樣耳熟能詳，但其實它可是大有來頭。亞瑟士公司創立於1949年，由「日本運動鞋之父」鬼塚喜八郎在神戶所打造，最初名為「Onitsuka Tiger」虎牌鞋，是到1977年與GTO及Jelenk兩家公司合併，改名為亞瑟士（ASICS）。亞瑟士（ASICS）還在1992年巴塞羅那奧運會，成為奧運有史以來第一家正式的運動鞋贊助商

▲NIKE創辦人菲爾·奈特曾靠著亞瑟士前身的虎牌鞋代理起家。（圖／翻攝FB@Phil Knight ）
▲NIKE創辦人菲爾·奈特曾代理亞瑟士前身的虎牌鞋起家，後來才打造出自己的品牌NIKE。（圖／翻攝FB@Phil Knight ）
此外，亞瑟士的創辦人鬼塚喜八郎更可以說是NIKE創辦人菲爾·奈特（Philip  Knight）進入球鞋世界的領路人，奈特在自傳《鞋狗》（SHOE DOG）中，曾多次提及「Onitsuka Tiger」，最初奈特是先開設BRS（藍帶體育用品公司，NIKE前身），專門引入Onitsuka Tiger的球鞋產品到美國販售，也獲得了巨大的成功。最終奈特在1971年自創NIKE品牌，逐步打造出如今的球鞋帝國。


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