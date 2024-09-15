小楊哥偷吃沫沫爆案外案！前東家爆「還有2主播」　不滿就送監獄

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▲小楊哥（左）遭沫沫前助理爆料，指出他強逼沫沫（中）墮胎，更拒付300萬人民幣賠償。（圖／微博）

▲沫沫的前東家指出，小楊哥一貫手法就是將人送進監獄，而先前早有2名主播受害。（圖／妖怪ZZzAigc 抖音）

日前中國直播帶貨網紅「小楊哥」，遭對手網紅「辛巴」爆出與旗下女主播沫沫有染，還讓女方懷孕，事後小楊哥與沫沫疑似因為封口費談不攏，加上又被正宮王瑤發現此事，於是小楊哥便和王瑤兩人利用「敲詐勒索」的罪名將沫沫送進監獄，但在醜聞遭揭後，小楊哥卻避重就輕不願多談此事，對此沫沫的前東家「妖怪ZZzAigc」在抖音上爆料，其實受害的女主播還有2人，「進去的女主播不止沫沫一個。」先前，辛巴爆料小楊哥與旗下女主播沫沫有婚外情，後續兩人越愛越高調，甚至小楊哥還在直播中脫口叫沫沫：「媳婦。」由於這個名詞在中國有妻子的意涵，也讓王瑤非常不滿，後續小楊哥還讓沫沫懷孕，更要求沫沫墮胎並提職，沫沫便向小楊哥索討300萬人民幣（約新台幣1350萬元）的賠償，不過小楊哥不僅拒絕，還將整段對話錄音，將其說成是勒索，讓沫沫被送進合肥看守所。雖然上述案情都未獲得雙方的證實，不過沫沫的社群帳號已經超過9個月沒有更新，據悉，她早在去年底就在上海遭到逮捕，已經坐牢9個月，原因就是小楊哥與王瑤兩人設局將她陷害。而沫沫的前東家「妖怪ZZzAigc」出面發聲，指出當時沫沫提出想跳槽到小楊哥的公司時，自己相當支持，更讓她預支薪水來支付違約金，沒想到當他今年2月要找沫沫討要剩下的債務時，才發現沫沫早已被關。隨後前東家又發布影片，以「起因就是頂流帶貨主播爭風吃醋，結果玩脫了」為標題，指出辛巴是因為與小楊哥在工作上鬧出糾紛，才會爆料此事，沒想到事情越演越烈。事後由於話題越炒越熱，前東家再度發片，指出自己所言不假，並非為了蹭流量而爆料，還指出「被送進去」的女主播不只沫沫，還有另外2人，不過卻沒有曝光2人身分。