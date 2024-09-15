美國降息列車出發！投信法人：卡位投等債ETF掌握債市多頭行情

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▲美國10年期公債與2年期公債利差翻正。（圖／中國信託投信提供）

中信優息投資級債（00948B）最近公告第二階段分配評價結果，每受益權單位實際配發金額為0.053元，10月15日就是收益分配發放日。中國信託投信表示，想要參與00948B配息的投資人，最晚須於明（16）日買進並且持有，以利掌握美國聯準會（Fed）啟動降息循環之後的債市多頭行情。中國信託投信指出，美國公布的最新非農就業統計，顯示美國就業情勢疲軟，而且聯準會重量級官員表態支持加快降息步伐，美國公債殖利率普遍下滑，終止2022年7月以來的殖利率倒掛，而且隨著股市波動加劇、以及降息預期影響之下，資金流入債市的速度加快，其中投資級債ETF資金更呈現連44週的淨流入。00948B經理人呂紹儀引述美國聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會表示，調整政策的時候已經來臨，強調不樂見勞動市場繼續降溫，聯準會將盡一切努力，支持強勁的勞動市場，市場解讀，偏高的失業率激發聯準會的危機感，根據芝加哥商品交易所集團資料，期貨交易人全數預期聯準會9月降息，焦點進而轉向聯準會降息的幅度多大、速度就有多快。針對債券ETF佈局，呂紹儀建議，等待聯準會貨幣政策轉向期間，建議投資人適度調整資產配置，利用聯準會啟動降息循環前就順勢布局殖利率較高的投等債ETF，可望享有較佳的殖利率水準，同時市場對於降息幅度預期提高，也是有利長天期債價反彈，因此亦可分批布局長天期美債ETF，包括中信美國公債20年（00795B）等，而若經濟轉衰股市波動增加，資金可能會進一步流向債券，但因後續仍得留意美國總統大選、經濟數據變化等因素，將會牽動債市表現。中國信託投信提到，集結「ESG篩選、月配息機制、收益平準金、殖利率優化機制」等多重特色的中信優息投資級債（00948B）此次配發0.053元，與第一次公告相同，將於9月18日展開除息，對於想要擁抱月配現金流的投資人，最晚須於明日買進並且持有，才能參與此次配息，至於配息入袋日則為10月15日。