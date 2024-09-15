為洄游農村競賽頒獎　蕭美琴：盼更多青年在農村發揮專業、創意

我是廣告 請繼續往下閱讀

副總統蕭美琴今（15）日出席「第14屆大專生洄游農村競賽」頒獎典禮，肯定這項競賽為台灣農村帶來永續活力和新希望，也讓台灣青年更認識自己的家鄉。希望未來有更多大專青年走入農村，發揮專業與創意，讓台灣農村更好。蕭美琴致詞表示，很高興能參加今年洄游農村競賽頒獎典禮。這項競賽舉辦迄今已是第14屆，累計吸引將近7千人報名參加，她要恭喜在場所有農村夥伴，都有機會進一步認識這座世界最美麗的島嶼。蕭美琴指出，農村是台灣歷史與文化發展的根源，更扮演著確保糧食安全、維持生態平衡及永續發展的重要角色，也是台灣最傳統、最具人情味的地方。洄游農村競賽不僅讓青年利用自身專業、經驗及創新，為農村帶來永續活力和新希望，也讓台灣青年更認識自己的家鄉。蕭美琴說，這次參賽的同學中，有些是在農村長大，回到自己的家鄉；有些是在都市成長，希望更深入認識台灣農村；也有些是來自聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、貝里斯、巴基斯坦、馬來西亞、印尼、印度、泰國、越南、日本等國的外籍學生，利用暑假來認識台灣農村。相信大家都能透過這項競賽，發揮創意，為農村帶來新鮮觀點，也激勵出農村發展的新路徑。最後，蕭美琴恭喜所有得獎團隊，也感謝大家的參與和努力，大家與上個世代的農村長輩及社區夥伴一起努力，讓台灣農村更好。