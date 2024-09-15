AI、綠能扮演多頭指標　投信法人：明逢台股2檔ETF最後買進日

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中國信託投信最近公告旗下二檔台股ETF第二階段分配評價結果，其中中信成長高股息（00934）每受益權單位實際配發金額0.142元、中信綠能及電動車（00896）每受益權單位實際配發金額0.27元，10月15日就是收益分配發放日。中國信託投信表示，投資人若想參與此次配息，可別錯過9月16日最後買進日。中國信託投信表示，去年11月1日掛牌、今年受益人數翻倍成長的「中信成長高股息（00934）」即將迎來第3次配息，根據官網、集保截至9月6日統計，00934規模達到315.05億元，受益人數來到13萬3132人，相較同年底成長逾倍，顯示投資人特別青睞具有成長性且有配息機制的ETF。中國信託投信經理人張圭慧表示，00934追蹤台灣優選高股息指數，每年隨著台股除息淡旺季一共調整2次，其中4月除權息旺季著重股息累積、9月除權息淡季搶攻資本成長，兼具股息收入、資本利得增長兩大效益，直到本月底即將進行成分股調整，可望趕上第4季電子產品出口旺季，並且率先搭上明年營運展望佳企業的成長列車。張圭慧指出，AI需求驅動之下，半導體先進製程產能供不應求，而且消費性電子產品除去庫存告一段落，加上美國經濟依然強韌，投資人對於美國經濟「軟著陸」仍具信心，台股後市不會看淡，因此投資人可採逢低買進策略，並且透過一籃子優質股票布局高股息ETF，掌握資本利得、股息收益的機會。張圭慧說明，還有一檔即將除息的是中信綠能及電動車（00896），採取季配息機制，且從2021年9月16日上市以來配息9次，投資人可至官網查詢今年第3次配息資訊。中國信託投信經理人張苡琤表示，2024年全球新能源車市場持續成長，主要受惠各國政府嚴格的排放標準，例如美國拜登政府的最新規定、歐盟的禁售新燃油車政策，預估2023年至2030年CAGR將達12%，而且隨著全球能源轉型加速，以及AI科技帶動電力需求攀升，北美重電設備市場持續熱絡，台灣重電業者積極布局海外，耕耘北美市場，並且成功打入核心供應鏈，預期率先受惠。國內方面，張苡琤指出，經濟部上調2024年至2028年電力需求預測，加速再生能源案場建置，業者由於具備先進技術與市場優勢，有望在此波綠能發展脫穎而出，因此長期看好綠能、電動車趨勢，產業股票深具投資潛力，適合投資人參與市場長期漲升的機會。