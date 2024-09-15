周杰倫邀合唱小歌迷台下哭慘　畫面曝光上萬人爆共鳴：看了也想哭

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▲周杰倫PO出在演唱會上和小歌迷合唱的影片。（圖／周杰倫 IG）

▲小歌迷和周杰倫合唱《擱淺》唱到哭，媽媽在一旁也眼眶泛淚。（圖／周杰倫 IG）

周杰倫最近正在中國大陸如火如荼展開巡演中，12日起他在深圳連唱4天，在15日的第3場演唱會結束後，周杰倫在IG上PO出一段和台下小歌迷合唱的片段，該位小歌迷圓夢和偶像合唱，唱到最後忍不住落淚，超感人的畫面不但讓周董都想起自己媽媽，也引起網友熱議，直呼實在是太有共鳴，看著都想一起哭了，短短38秒影片引來超過10萬人按讚。周杰倫在IG上傳影片並寫道：「看到這位媽媽陪他來看演唱會的小朋友，也讓我想到其實我媽也在台下陪我唱了3天的演唱會了。今晚是媽媽的生日，大家一起合唱《聽媽媽的話好嗎》？」影片中小男孩毫不怯場地問：「杰倫哥，唱得好的話可以給我簽名嗎？」周董大方承諾：「不用唱得好我就幫你簽！」接著兩人合唱經典歌曲《擱淺》，唱到最後小男孩忍不住情緒直掉淚，曲畢男孩輕輕擦掉眼淚，在旁幫忙錄影的媽媽看了也都眼眶泛紅。影片釋出引發廣大網友的共鳴，短短4小時就吸引超過10萬人按讚、250萬觀看數。網友紛紛留言：「他都唱哭了，一定是個善良的小暖男。」、「把我也唱哭了，好感動。」、「看到小男孩感動的哭我真的扛不住。」