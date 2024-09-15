張艾嘉哭了！見到「家人」難掩激動　「前夫」也到場支持

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張艾嘉（右）在多倫多，與曾合作過的《紅色小提琴》製片尼夫費奇曼開心聚首。（圖／東昊提供）

▲現任多倫多市長鄒至蕙 Olivia Chow（左）特地向「多倫多之友」張艾嘉致意。（圖／東昊提供）

▲凌波（左）與張艾嘉曾在黃梅調電影《金枝玉葉》中飾演夫妻。（圖／摘自YouTube）

編、導、演全才影后張艾嘉，帶著最新監製與演出的的電影《女兒的女兒》前進多倫多影展，雖然已經9年沒參加此活動，但曾和她合作過《紅色小提琴》的導演佛朗科斯吉哈德與監製尼夫費奇曼等，都來表揚她這位「多倫多之友」，讓她忍不住哽咽道：「謝謝電影讓我們聚在一起！」感覺像是在加拿大多了一些家人。該片首映會上，曾和張艾嘉在黃梅調電影《金枝玉葉》演過夫妻的資深巨星凌波，和夫婿金漢也到場，更是難能可貴。張艾嘉新作《女兒的女兒》此次在多倫多影展入圍「站台」競賽單元，由於曾在1992年在多倫多影展獲選為獲選為焦點影人，她不但對多倫多一直都有很深的情感，出發前就很期待趕快與熟悉的老朋友見面，結果不只凌波與金漢，還有加拿大傳奇導演艾騰伊格言、前加拿大總督伍冰枝與多倫多市長鄒至蕙等，也抽空出席《女兒的女兒》首映會後活動，給了她不少驚喜，更讓她落下感動的淚水，感性說道：「當年第一次來到多倫多影展的情景還歷歷在目，每次來到這都像回家一樣。」她也感謝電影讓她認識許多朋友，這些難得的情誼就像多了許多加拿大家人一樣：「感謝電影把我們聚在一起，也祝福像《女兒的女兒》這樣的好電影可以繼續拍下去！」已經80多歲的凌波，以邵氏《梁山伯與祝英台》紅遍台港，堪稱黃梅調電影的台柱巨星，在1970年代、黃梅調影片已不再是市場萬靈丹，她和丈夫金漢想要重拍經典題材《紅樓夢》，相中林青霞演林黛玉，來搭配她的賈寶玉，不料邵氏找了《梁祝》導演李翰祥來拍紅樓夢的電影，以林青霞的黛玉和張艾嘉的寶玉標榜「卡司年輕有活力」，讓凌波與金漢頗不是滋味。結果到了邵氏的紅樓電影開拍前，李翰祥一看林青霞明顯比張艾嘉高，臨時決定兩人角色對調，成了林青霞首度反串的演出。這下子本來和凌波直接被比較的張艾嘉，反而沒有正面衝突，在紅樓電影多胞大戰後，與凌波、金漢「化敵為友」合作《金枝玉葉》，片中張艾嘉演驕縱的昇平公主，凌波演大將軍郭子儀的兒子郭曖，和昇平公主結婚後卻不滿她自恃身分高、對公婆無禮而出手教訓，鬧出一場風波，所以凌波不只是張艾嘉的前輩，也算是她在電影中的「前夫」。去年適逢《梁祝》上映60週年，雖然台灣和香港沒有特別大規模的紀念活動，凌波和金漢有低調從加拿大來台灣、香港、新加坡等地會老友，也見影迷，大家看到他們還是相敬如賓、精神與氣色都好，也感到很放心。張艾嘉到了加拿大，自然也要和他們約見面，他們亦成了《女兒的女兒》首映會上的重量級貴賓。