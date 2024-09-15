子瑜練舞到一半突然喊停！只為做「1件事」　伴舞聽完大爆笑狂讚

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲現場的伴舞、老師忍不住被子瑜可愛的反應萌到爆笑，子瑜也謙虛地向所有人鞠躬致謝，與大家喊話：「雖然有點不好意思，但請多多指教啦！」（圖／TWICE YouTube）





▲雖說子瑜手長腳長比例超好，但舞蹈實力與表情管理稍弱也一直是令人詬病的話題，不過在這次Solo的活動中進步幅度卻相當大，不少粉絲十分感動忍不住狂誇子瑜。（圖／JYP娛樂）

南韓人氣女團TWICE的台灣成員周子瑜，本月6日以專輯《abouTZU》單飛出道，成為團體中第三位Solo的成員。出道8年的她也首次獨自展開打歌活動，帶著主打曲〈Run Away〉登上音樂節目的舞台。同時，經紀公司JYP娛樂也努力宣傳，日前還在官方YouTube頻道中上傳了子瑜為新歌排練的幕後花絮。沒想到子瑜在練舞的過程中，竟然為了講「1句話」喊停所有工作人員，不過脫口後反倒引起全場爆笑，連粉絲們也大讚：「子瑜真的太可愛了！」自8月公開Solo的好消息後，子瑜也獨自開始〈Run Away〉舞曲的排練，不同於以往有8個TWICE的姐姐們陪伴，這次子瑜獨自登台演唱，和伴舞們一起帶來全新的舞台。在獨立排練結束後，子瑜也加入伴舞的行列進行團體訓練。不過排練到一半時，初次與伴舞見面的子瑜卻突然喊卡，靦腆又小心翼翼地轉頭說：「但是…我還沒有打招呼。」聽到子瑜小聲的碎碎唸，現場的伴舞、老師忍不住被她可愛的反應萌到爆笑，還像逗小孩一樣的問：「這樣打招呼OK了嗎？」子瑜也謙虛地向所有人鞠躬致謝，與大家喊話：「雖然有點不好意思，但請多多指教啦！」舞群和舞蹈老師也相當捧場，用力拍手，不過容易害羞的子瑜也馬上小聲地說：「開始吧」企圖緩解尷尬，逗趣可愛的模樣再次讓全場笑翻。幕後花絮釋出後，粉絲們也被迷倒一片，忍不住高喊：「子瑜真的超有禮貌！難怪大家都那麼寵！」、「怎麼有禮貌到好好笑」、「子瑜真的很有教養，對人好親切！」其實，子瑜雖說手長腳長比例超好，美貌也365天全天候穩定發揮，但舞蹈實力與表情管理稍弱也一直是令人詬病的話題，如今看到她為了自己的舞台努力不懈的模樣，也有不少粉絲相當感動，忍不住狂誇子瑜真的進步很多。