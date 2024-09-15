AIT否認介入柯文哲案　綠酸蕭旭岑：自己丟臉也顧一下馬英九面子

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲因涉犯圖利等罪遭羈押禁見，國民黨前外交官介文汲與馬辦蕭旭岑等人接連稱AIT關切此案並將出手干預，對此AIT昨聲明反駁，未料蕭旭岑稱美方未只否認「介入」，沒說不「關切」。民進黨立委王定宇今（15）日酸AIT都已公開打臉，還能這樣回應，「自己的臉不顧，也替你老闆顧一下面子。」對於近來包括介文汲與蕭旭岑稱AIT關切柯案並適時介入，AIT關切柯文哲案相關言論，AIT昨日回應「美國在台協會尊重台灣的民主制度，也尊重台灣對法治的支持，我們不介入台灣的司法事務」。蕭旭岑則認為，美方未只否認「介入」，沒說不「關切」。王定宇表示，全世界的自由民主國家都知道，他國的司法是沒有人會去干涉，這是單純司法調查涉及貪瀆案件；目前國際上大概只有中國共產黨有聲援柯文哲。王定宇說，AIT都說沒有介入了，批評蕭旭岑極度沒有國際外交常識，也真的是很厚臉皮的無賴行徑，轟「自己的臉不顧，也替你老闆顧一下面子。」王定宇指出，AIT都已公開打臉蕭旭岑的說法，沒想到他還可以換個名詞，說美方只是說這樣子，沒說那樣子，「自己丟臉就算了，你老闆知道你在丟臉嗎？」王定宇強調，司法案件就讓法律處理，卻製造「假的挾洋自重」聲援，且還不是自己政黨的事，實在搞不懂在想什麼，另強調，台灣是自由民主國家，司法案件就司法處理，各政黨都一樣，而少數企圖把司法案件政治化，甚至製造民主國家盟友在介入此案的假象，看起來都是親近中共的人在幹這種醜事，「國人應該看得很清楚」。