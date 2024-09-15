周杰倫深圳開唱遇暴雨！現場慘變大型瀑布　歌迷超狼狽模樣曝光

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▲周杰倫深圳演唱會遇上暴雨，現場宛如1座天然的大型瀑布，歌迷狼狽模樣瘋傳引發熱議。（圖／OttoHuang120 X）

▲周杰倫自宣布開唱大巨蛋後，網路上出現不少黃牛，代購價炒到6萬多，還出現急徵工作人員的不實訊息。（圖／周杰倫 IG）

▲杰威爾音樂在臉書上發聲，希望民眾不要受騙。（圖／杰威爾音樂臉書）

亞洲天王周杰倫近日在中國深圳舉辦演唱會，12日起一連開唱4天，然而13日演唱會開唱前，場外竟下起滂沱大雨，讓露天的體育場瞬間變成「大型瀑布」，有粉絲將畫面PO上網後立刻引發熱議，歌迷紛紛紛拿周杰倫的歌曲開玩笑，直呼：「終於聽見下雨的聲音。」周杰倫13日在中國深圳開唱，不料當天遇上大暴雨，有歌迷在社群平台上分享現場影片，畫面中可見演唱會現場是半露天的體育場，下起暴雨後，雨水順著觀眾席上方的屋簷邊緣洶湧而下，宛如大型瀑布般不斷往場內注水。貼文曝光後，瞬間在網路上引發熱議，粉絲紛紛拿周杰倫的歌曲開玩笑：「雨下整夜，我的愛溢出就像雨水」、「終於聽見下雨的聲音」、「雨下一整晚！」還有歌迷逗趣表示：「這瀑布造景太扯了吧！真的很寵粉」、「演唱會的特效？」而位於觀眾席第１排的歌迷也瞬間成了首當其衝的「重災區」，即便有發放雨衣，但搖滾區的粉絲仍是相當狼狽，因此有人自嘲：「買最貴的票，淋最大的雨。」此外，周杰倫日前宣布將於12月上旬登上台北大巨蛋開唱，瞬間掀起歌迷討論，不少粉絲直呼要抓緊機會搶票。不過目前官方還沒釋出售票資訊，網路上卻已經出現不少「黃牛業者」，在Threads上喊價，最貴1張票要價62000元，甚至臉書上還出現急徵工作人員的廣告，對此，周杰倫所屬公司「杰威爾」也緊急發出聲明，希望民眾不要受騙。