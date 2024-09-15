台維斯盃／吳東霖包辦2點！中華隊3:2擊敗波赫　重返總決賽資格戰

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中華隊再度重返2025台維斯盃世界組總決賽資格戰（Qualifiers）！在今（15）日的世界一級賽事中，靠著最後一點的吳東霖頂住壓力，拿下最後一點、個人奪下2點，最終以總點數3：2擊敗波士尼亞與赫塞哥維納，打進明年2月總決賽資格戰，和今年二月中法層級相同，對手則要待之後抽籤決定。中華隊本次的對手為波士尼亞與赫塞哥維納，，對方在今年2月從升降賽客場以3：1打敗保加利亞後，成功晉升為世界一級球隊，這次波士尼亞來勢洶洶，由32歲一哥、個人世界排名最高曾到世界第23的祖赫(Damir Dzumhur，世界第86)領軍，再加上法蒂奇(Nerman Fatic，世界第267)、巴西奇(Mirza Basic，世界第579)、內迪奇(Andrej Nedic，世界第738) 和布爾基奇(Tomislav Brkic，無排名)，其中32歲一哥祖赫自然是最難對付的球員，他擁有在澳網、法網和美網五度打進大滿貫男單第三輪的紀錄，也是波士尼亞史上首位站上奧運賽場的球星。波隊對本次比賽相當重視，早在上週五（6日）就抵臺備戰，除了調整時差也適應場地。此役台波雙方實力接近，第4點中華隊沒能把握晉級機會，曾俊欣面對波赫好手祖赫，激戰3局之後以4：6、6：2、2：6落敗，無緣拿下比賽，也將壓力丟到了最後一點的吳東霖身上。好在吳東霖頂住壓力，延續昨天擊敗祖赫的氣勢，面對巴西奇他全場轟出10記Ace球，最終在激戰超過一小時的情況下，以6：1、6：4擊敗對手，也帶領中華隊晉級。中華隊在本次賽事特別邀請前臺灣一哥盧彥勳，自2016年後重返台維斯盃，並首度接下中華隊總教練(Captain)重任，希望在前一哥豐富的作戰經驗下，可以協助抵禦外敵拿下勝利。中華隊今年由臺灣男網精英全部出擊，除了盧彥勳首度出任總教練之外，臺灣男網一線球員全部到齊，包括曾俊欣(單打世界第123)、許育修(單打世界第184 &雙打世界第280)、吳東霖(單打世界第318)、黃琮豪(雙打世界第354)、何承叡(雙打世界第130)。