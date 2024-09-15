保育尖兵劉淑玲　澎湖「自然藝起來」展出成功

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▲劉淑玲以彩墨書畫、釉下彩瓷展現澎湖自然資源和海洋的特色，將澎湖的海洋文化、自然資源及玄武岩地質呈現的美物美景，化為永恆。（圖／記者張茂雄攝，2024.9.15）

曾擔任澎湖縣政府農漁局生態保育科長、技正的劉淑玲，在澎湖23年的公職生涯中，將澎湖的柱狀玄武岩、燕鷗行銷到國際，因伴隨夫婿洪東濤（前京台會台灣代表、觀光局處長）提早退休，利用閒暇之餘投入書畫筆墨的世界，卻意外找到自己的第二春。今（15）日下午劉淑玲特別選擇回到澎湖策劃「自然藝起來」彩瓷書畫展，在場老朋友文化局長洪棟霖、農漁局長陳高樑、澎管處長洪志光、馬公市長黃健忠因人在台灣洽公，也指派市場管理所長呂建億代表出席。劉淑玲自己擔任策展解說員時表示，展出作品有彩墨、書法與瓷器不同的素材，她將澎湖的海洋文化、自然資源及玄武岩地質等連結，讓自然與藝術創作呈現的美物美景化為永恆，期盼透過藝術創作為生活帶來美好與喜悅，也歡迎澎湖鄉親有空一起來分享這份心靈的悸動。劉淑玲從小學畫畫、書法，也在台東、屏東墾丁、澎湖等好山好景的薰陶，在工作之餘長期接觸自然生態與環境永續的薰陶，也培養自身對美藝的基礎與興趣。劉淑玲回憶，民國80–102年於澎湖縣政府服務期間，利用公餘在澎湖縣政府文化中心學習書法，師從呂萬傑、謝聰明老師；退休後，曾在台北師從宋瑞和老師學習花鳥彩墨，也跟姜福進校長、郭素老師、蔡明讚老師學習書法，並由其引薦到鶯歌的工作室畫瓷畫，另外，山水花卉彩墨則由台灣藝術大學榮譽教授蘇峰男指導。此次，劉淑玲精心策劃的"自然藝起來"彩瓷書畫展，以彩墨書畫、釉下彩瓷展現澎湖自然資源和海洋的特色，連結自然與藝術創作的緣份，展出以彩墨、書法與瓷器不同的素材，將澎湖的海洋文化、自然資源及玄武岩地質呈現的美物美景，化為永恆，自113年9月12日至9月28日，在澎湖縣政府文化局文馨藝廊展出，本次展出作品130件，歡迎大家蒞臨參觀指導。