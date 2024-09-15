再傳噩耗？徐少強小30歲妻子傳夫喪後心臟病發　女兒料理後事中

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▲徐少強（右）和女兒徐穎堃感情不錯，目前是她在幫忙處理後事。（圖／摘自IG）

曾以港劇《天蠶變》引起收視熱潮和話題的資深「大俠」徐少強，驚傳本月1日已在北京因食道癌去世，享壽73歲。各方關心他的後事如何處理，香港媒體訪問他生前好友田啟文，卻又得知另外一個噩耗：小徐少強30歲的妻子，在他去世後於料理他後事期間心臟病發，跟著離世，目前是他的女兒在幫忙處理。徐少強生前的幾段感情曾是外界話題，尤其和一雙子女徐偉棟、徐穎堃的母親雪梨，更一度鬧得滿城風雨，但父女3人感情不錯，近年也曾經幾度開心聚會、合照，父親的後事，自然這對兄妹要來處理，現在又加上徐少強最後一位妻子若也不在人世，真的只剩子女們和他最親，必須要扛起這個責任。這位外界不知其名的徐少強最後一任妻子，只知道小他30歲，是一位大陸的舞蹈員，和他也生有一對子女。香港媒體形容他們是「鴛鴦蝴蝶命」，一人先走，另一人也隨著離開。