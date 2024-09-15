美援台彈藥過期、防彈背心發霉　黃智賢酸：一堆爛貨還得被迫笑納

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美國國防部監察長日前公布報告，提及台灣去年底收到美國依「總統撥款權」提供軍備，其中彈藥過期、包裝混亂、防彈背心潮濕發霉等狀況，據AIT官員說法更稱，彈藥包裝看起來「像是清掉不要的東西」。對此名嘴黃智賢說，台灣只能跪下來接收爛貨，叩謝美帝還不敢抱怨，被迫吞一堆爛東西還要閉嘴，「這是基本功好嗎？」對於美國提供台灣軍備問題，黃智賢痛批美國逼台灣收的狗屁軍備，其中收到270萬發彈藥，大批是1983年產，距離今天41年，更多是過期、彈藥包裝混亂，此外3000件發霉的防彈板、500件潮濕長霉的戰術背心，一大堆爛貨，問題是台灣還得被迫笑納。黃智賢酸，台灣只能跪下來接收爛貨，叩謝美帝還不敢抱怨。而國防部表示「交運軍援品項及狀況，已由台美雙方共同檢視、處理」，問題還得美國自己監督才會發現，「台灣連提都不敢提」。最後黃智賢說，台灣被迫做美國走狗，當然什麼都要奉獻，被迫吞一堆爛東西，還要閉嘴，「這是基本功好嗎？」