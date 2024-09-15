徐少強離世前經歷3段婚姻　和未成年外遇生子、現任老婆小他30歲

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▲徐少強和女演員雪梨在1982年因拍攝電影認識，隔年女方為他未婚生子。（圖／微博）

▲徐少強（左）和現任妻子（右）在2005年結婚，兩人相差30歲。（圖／微博）

香港資深男演員徐少強，在今（15）日傳出病逝消息，資深電影人田啟文證實了他在1日就因為食道癌在北京離世，享年73歲。回顧徐少強的一生，一共有過3段婚姻，感情生活可說是相當複雜，並且除了3任妻子以外，還曾經和香港女藝人雪梨有過一段長達7年的婚外情。徐少強的首任妻子張小鳳是個圈外人，兩人在1975年結婚，不過婚姻僅維持了4年。離婚才1年，1980年他又娶了同樣是圈外人的第2任妻子何淑寬，生下長子徐逸東，和第2任妻子則是在1986年離婚。然而早在1982年，他就因拍攝電影《養鬼》，結識了當時年僅17歲的雪梨。在《養鬼》到泰國拍外景時，徐少強帶著雪梨一起出席一個大型宴會，當眾親了她一下，從那開始她就愛上了比她大15歲的徐少強。兩人的婚外情除了引發外界爭議，連雪梨的親姊姊米雪都極力反對，專程飛到泰國阻止，然而這段婚外情就這樣發展下去。在與徐少強認識的隔年，雪梨就秘密生下兒子徐偉棟，1987年又生下女兒徐頴堃，直到1988年雙方才分手。7年間徐少強雖從已婚變回未婚，但雪梨至始至終都無名無分。據說當時兩人在徐少強與第2任妻子離婚後，有要簽字結婚的打算，然而當天徐少強卻忘記帶和前妻的離婚證明書，因此結不成婚，此事也成了兩人分開的導火線，雪梨曾說：「就當我盲目看錯人，我現在都當作沒認識過他」2005年徐少強再度步入婚姻，和比他年輕30歲中國舞蹈員結婚，婚後育有一子一女。然而2017年又有消息指出，徐少強偷吃23歲的女演員羅雲琦，對此徐少強否認傳聞，宣稱二人只是拍戲合作而已。