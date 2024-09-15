單筆罰鍰偏高大案減少　金管會今年前8月累計開罰金額年減30%

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金管會今年前8月累計開罰金融三業及上市櫃公司等達新台幣1億2901.5萬元，相比去年同期大減30.42%，主要是因爲2023年同期有金控大股東不當干政等大罰單，今年單筆罰鍰偏高的大案相對減少所致。金管會三大業務局中，銀行局及保險局今年前8月罰鍰金額雙雙較2023年同期下滑，僅證期局略為走升，今年截至8月底止金管會總計開罰新台幣1億2901.5萬元，達今年編列罰款預算2億7468.2萬元的46.97%。其中，銀行局今年前8月開罰新台幣3971.5萬元、年減52.09%；罰鍰件數為13件、年減5件。銀行局前8月罰鍰金額也較去年同期腰斬，主因2023年同期有金控大股東干政、銀行行員涉助詐騙集團洗錢等較大罰單，墊高比較基期所致。此外，銀行局今年前8月開出最大罰單為台中銀行前董事長王貴鋒涉花公款奢華度日，台中銀因未完善建立且未確實執行內控制度，遭重罰1200萬元，這也是金管會今年前8月開出的最重罰。保險局前8月開罰新台幣3600萬元、年減27.13%；罰鍰件數16件、年減8件。其中以法巴集團挨罰最重，法巴產險及法巴人壽違反產、壽險分業經營原則，保險局開罰法巴人壽900萬元、法巴產險600萬元，各位居保險局前8月開罰最大及次大單。證期局前8月對證券期貨投信投顧業及上市櫃公司等合計開罰新台幣5330萬元、年增0.34%，開罰件數合計167件、年增10件。最後，證期局前8月開出最重罰單由時間投顧及國泰投信並列第一，時間投顧因總經理違反不得兼任全委投資經理人規定，導致時間投顧被罰新台幣120萬元；國泰投信則因全委投資經理人跟單，公司內控疏失遭證期局開罰新台幣120萬元。此外，國票證券因違反證交法及洗錢防制法規定，遭罰新台幣110萬元。此外，金管會2025年預算案出爐，明年違規罰款收入估將達新台幣2億6337.4萬元，較今年度編列預算數下滑1130.8萬元，編列違規罰款收入規模下探近4年新低。主因是金融業營業稅分配收入自2025年度起不再撥入金融業特別準備金，根據金管會公布2025年度預算案，金融監督管理基金收入來源調整為徵收及依法分配收入、財產收入及其他收入三大區塊，並且2025年度編列總額驟降至新台幣39.69億元，年減86.92%。