李宗盛巡演今年再啟航！丟出4重磅喜訊　前往北美解鎖第一次

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▲李宗盛這次演唱會將祭出全套舞台升級、精選歌單。（圖／相信音樂提供）

華語樂壇最具影響力的李宗盛「有歌之年」巡迴演唱會，今年4月於深圳再次啟航，走過天津、杭州、南寧、成都、南京、武漢、澳門、太原等城市，已唱了60場。現在李宗盛的魅力將持續迷倒各地粉絲，今（15）日他一連宣布4場演唱會行程，將在年底前往新加坡、多倫多、紐約以及拉斯維加斯開唱，這次是他首次前往北美開個人演唱會，讓海外歌迷無不感動振奮，李宗盛將用音樂觸動許久未見的思念之情！過去李宗盛「有歌之年」巡迴演唱會曾在2019年到新加坡星宇表演藝術中心演出過，並於2022年於濱海灣金沙劇院再返場。不過這次是繼2014年「既然青春留不住」演唱會後，李宗盛時隔10年，11月16日將再度回到新加坡室內體育館演出，特別祭出演唱會高規格2.0全套舞台升級，歌單內容亦有調整，每一首曲目都是精挑細選，除了傳唱度高的金曲外，他將賦予歌曲全新的生命力，讓台下的每一位歌迷都能輕輕唱和，一同在演唱會中找到自己的故事、唱響歲月的歌。除了亞洲站外，李宗盛魅力也將席捲北美，今日一次重磅宣布北美三城，包括12月6日在多倫多Coca-Cola Coliseum、12月14日在紐約Barclays Center、以及12月21在拉斯維加斯的MGM Grand Garden Arena開唱。特別的是，李宗盛是第一次前往多倫多、拉斯維加斯2站舉辦個人演唱會，製作團隊精選他音樂生涯經典曲目，帶領歌迷重回每一首歌創作的當下，並一窺音樂制作歷程，以及音符背後不為人知的故事，絕對是精彩絕倫的全套舞台設計、精選的金曲呈現。李宗盛每次總能用一句「好久不見！終於來啦，你看！」帶領歌迷穿越時空，分享他的音樂歷程與人生感悟，在他的歌聲中也能找回一代人的青春回憶，且句句戳心、讓人回味無窮。繼2015「既然青春留不住」演唱會至林肯中心演出後，他睽違9年後回到紐約市，相信大家重回老李的懷抱，一定能找回那首歲月的歌。