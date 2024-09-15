中秋節是月老生日！「3星座」桃花主動上門　4生肖財運貴人一起來

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▲命理專家小孟老師也點名3個星座，在過完中秋之後，迎接主動找上門的桃花運。 （示意圖／取自pexels）

▲4個生肖的朋友可以大膽的吃烤肉、月餅，讓好財運更上一層樓。（圖／記者朱永強攝）

一年一度的中秋節即將在9月17日到來，除了又大又圓的超級月亮即將現身之外，這一天其實也是月下老人的生辰。對此，命理專家小孟老師也點名3個星座，在過完中秋之後，迎接主動找上門的桃花運，還有4個生肖的朋友可以大膽的吃烤肉、月餅，讓好財運更上一層樓。巨蟹座下半年，戀愛運勢可能會有一些浪漫的機會出現。會遇到一個非常具有吸引力的人，或者與現有的伴侶關係更進一步，這將會是你享受愛情、創造回憶的時候。如果你正在尋求戀愛或希望加強現有的關係，這是一個很好的時間，只好好好打扮自己，都能提升自己的愛情魅力。處女座下半年，外在形象和氣質將更容易吸引異性的注意。會遇到一些機會，可以讓你認識新的異性朋友或者有機會結識自己心儀的物件。如果已經有伴侶的，關係可能會更穩定，且能互相支持和理解。這將有助於你們之間的愛情進一步加深，為未來的婚姻奠定良好的基礎。雙魚座下半年，自信和勇氣也將得到增強，這將使你更容易與人建立深層次的聯繫。個人魅力和吸引力將會得到增強，你的外在形象和氣質將更容易吸引異性的注意，會遇到一些機會，可以讓你認識新的異性朋友或者有機會認識到自己心儀的對象。屬豬的人，以生肖身型來說體型若較圓潤可以旺財宮，因此越發胖對自己運勢越好，也能夠忘八方財吃四方。牛的體型也算是12生肖裡需要強狀的體積，因此屬牛者身體越壯越結實對自己的運勢越加分。屬龍的人，因為飛龍在天，能吸收天地精華，需要強健體魄，因此越強健的身驅越能狀大運勢。屬鼠的人吃五穀披彩衣，屬於雜食性動物，因此吃胖能拓展人際關係，也能廣拓交友圈，建議不用瘦身太多，反而越胖越得人緣。