張祐嘉大巨蛋首安就是全壘打！專挑禮拜天開轟　坦言：下場有想到

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▲味全龍新秀外野手張祐嘉，在7局下敲出兩分砲，是個人本季的第3轟，同時也是大巨蛋的首轟。（圖／記者林柏年攝）

張祐嘉大巨蛋首安就是全壘打！味全龍今（15）日在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，雙方維持僅1分差進到7局，新秀外野手張祐嘉，一棒敲出右外野方向兩分砲，幫助球隊拉開分差，最後以3：0取勝。張祐嘉本場前2個打席面對兄弟先發德保拉，分別吞下1次三振，以及敲出滾地球，在一壘前遭到刺殺。比賽7局下，回憶起當時的打席，張祐嘉表示：「蠻振奮的，因為比分很接近，這兩分可能可以讓投手比較安心。」此外，總教練葉君璋在第一個打席結束有特別提醒他，太容易去揮低的壞球，所以後來就專心在打高的球，剛好那個打席就瞄準到內角高球。對此，張祐嘉笑說：「只是剛好而已，自己打完下場也有想到。」