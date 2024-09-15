張祐嘉大巨蛋首安就是全壘打！專挑禮拜天開轟　坦言：下場有想到

張祐嘉大巨蛋首安就是全壘打！味全龍今（15）日在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，雙方維持僅1分差進到7局，新秀外野手張祐嘉，一棒敲出右外野方向兩分砲，幫助球隊拉開分差，最後以3：0取勝。巧合的是，張祐嘉本季3次開轟，都恰好是在禮拜天的比賽，而賽後接受採訪時，張祐嘉笑說：「只是剛好，打完下場有想到。」
開轟都在禮拜天 專打「保」字投手
張祐嘉本場前2個打席面對兄弟先發德保拉，分別吞下1次三振，以及敲出滾地球，在一壘前遭到刺殺。比賽7局下，蔣少宏靠著安打上壘後，張祐嘉接力敲出超高仰角的兩分砲，成為穩定勝利的一轟，同時也是自己在巨蛋的首安。
回憶起當時的打席，張祐嘉表示：「蠻振奮的，因為比分很接近，這兩分可能可以讓投手比較安心。」此外，總教練葉君璋在第一個打席結束有特別提醒他，太容易去揮低的壞球，所以後來就專心在打高的球，剛好那個打席就瞄準到內角高球。
有趣的是，張祐嘉前2轟分別在8月11日、8月18日的比賽，苦主都是黃保羅。在第3轟出爐後，不僅開轟的時間都剛好是禮拜天，投手的名字中也都有「保」字。對此，張祐嘉笑說：「只是剛好而已，自己打完下場也有想到。」
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張祐嘉本場前2個打席面對兄弟先發德保拉，分別吞下1次三振，以及敲出滾地球，在一壘前遭到刺殺。比賽7局下，蔣少宏靠著安打上壘後，張祐嘉接力敲出超高仰角的兩分砲，成為穩定勝利的一轟，同時也是自己在巨蛋的首安。
回憶起當時的打席，張祐嘉表示：「蠻振奮的，因為比分很接近，這兩分可能可以讓投手比較安心。」此外，總教練葉君璋在第一個打席結束有特別提醒他，太容易去揮低的壞球，所以後來就專心在打高的球，剛好那個打席就瞄準到內角高球。
有趣的是，張祐嘉前2轟分別在8月11日、8月18日的比賽，苦主都是黃保羅。在第3轟出爐後，不僅開轟的時間都剛好是禮拜天，投手的名字中也都有「保」字。對此，張祐嘉笑說：「只是剛好而已，自己打完下場也有想到。」