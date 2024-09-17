大谷翔平攻克「致命弱點」！打破棒球傳統觀念　進逼「50轟50盜」

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▲洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，終於敲出二壘安打，突破小低潮。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平在9月12日對陣芝加哥小熊隊的比賽中，於首局首打席擊出本季第47支全壘打，刷新個人生涯單季全壘打紀錄，同時生涯累積218轟也追平韓國強打秋信守所保持的亞洲打者最多轟紀錄，大谷轟破生涯單季新高，面對的是小熊隊左投Jordan Wicks所丟出的滑球。自古以來，棒球圈「左投剋左打」觀念流傳多年，一直是難以打破的定律，無論是國際賽還是各國職棒聯賽，這條定律幾乎屢試不爽，數據也一再證明這一點。大谷翔平也不例外，相比於右投手，他面對左投手的表現稍有下滑。值得注意的是，在面對左投的變化球（如滑球、曲球、橫掃球Sweeper等）時，大谷過去兩年的表現尤其掙扎。根據美國職棒官方數據網站《Baseball Savant》的資料顯示，從去年開季至今，大谷面對左投的這類球種，145個打數中只敲出29支安打，打擊率僅有2成，顯示出大谷無法有效掌握。過往大谷翔平面對左投橫掃球相當苦手，特別是9月11日對戰小熊隊暴露出這一缺點，當時大谷面對日籍左投今永昇太「Sweeper」橫掃球，未能擊出安打，3個打席都無功而返。然而，9月13日大谷面對小熊左投Wicks的滑球成功擊出全壘打，顯示出他在掌握左投變化球的能力更強了。大谷不僅是在創造個人歷史，更是在改變大聯盟的歷史，目前距離達成史無前例的「50轟50盜」紀錄只差3支全壘打和2次盜壘成功。對於一路關注他的球迷來說，達成這一壯舉已經幾乎成為定局，只要大谷不受傷，成為大聯盟史上第一人只是時間問題。雖然個人紀錄近在眼前，但大谷翔平始終強調，球隊的勝利才是他最關心的事情。