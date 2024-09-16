投手大谷季後賽復出？美媒批「不尊重」　恐引爆道奇隊內信任危機

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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平本季專注於打擊，去年動刀的右手肘復原狀態良好。不過，關於大谷在季後賽以投手身份復出的討論不斷升溫。儘管有媒體認為大谷季後賽重拾二刀流，可能會是道奇奪得世界大賽冠軍的關鍵，但加拿大體育電台《Sportsnet 590 The FAN》主持人Jeff Blair卻批評這樣的構想，直言「欠缺對牛棚投手的尊重」，恐會引發隊內的不信任感。去年9月，大谷翔平接受右肘尺側副韌帶修復手術，本賽季因手肘復健關係，暫時風印二刀流，只專注於打擊。作為投手的大谷，直到8月31日才開始進行輕量的投球練習，為未來復出邁出的第一步。根據《洛杉磯時報》專欄作家Bill Plaschke指出，儘管道奇隊牛棚表現穩定，本季團隊防禦率3.56，位居國聯第3，但他認為球隊在季後賽中使用大谷投球的想法值得考慮，「進入季後賽後，大谷有能力登板投球。」不過，Plaschke的提議並未獲得廣泛的支持，《ESPN》記者Jeff Passan提出警告，「讓一位超過一年未參加實戰的球員在季後賽這樣的關鍵時刻登板，風險極大。此外，道奇隊的牛棚有幾位投手表現穩定，讓大谷復出一點也不實際。」Blair在他的節目中表示，這種依賴大谷作為牛棚中繼的想法，可能會對其他投手造成士氣上的打擊，並且會被解讀為對長期對球隊盡心盡力的牛棚投手的忽視，「這樣做就像是在告訴他們：『我無視你們的貢獻，選擇倚賴手肘剛痊癒的大谷。』」Blair指出，儘管大谷翔平的影響力無可否認，但隊內的士氣和信任同樣重要，尤其在9月14日，當道奇隊王牌先發Tyler Glasnow因右肘受傷本季恐提前報銷後，先發投手陣容確實面臨危機。然而，依賴一位剛從重傷中復健的大谷來解決這一問題，顯然是不合常理的做法。