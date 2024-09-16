李多慧夜市「誤喝蛇肉湯」！一聽真相嚇壞尖叫　超真實反應曝光

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▲李多慧被懲罰喝蛇肉湯但她事先並不知情，咬了一口蛇肉才被告知真相，讓她嚇壞摀嘴尖叫。（圖／東東隆咚鏘YouTube）

▲李多慧和張立東到夜市進行遊戲挑戰，猜錯題目必須接受懲罰。（圖／東東隆咚鏘YouTube）

韓籍啦啦隊女神李多慧平時除了在味全龍球場應援外，還主持節目《女孩好野》，結識不少藝人朋友。日前她就到好友張立東的YouTube頻道作客，兩人一起到夜市挑戰用韓文猜食物的遊戲，如果猜錯要接受懲罰喝「蛇肉湯」，但李多慧並不知情，喝到一半一聽是蛇肉時當場尖叫，把嘴裡的肉吐出來，驚慌失措的模樣讓觀眾笑翻。李多慧和張立東、林襄、沈玉琳、籃籃等人共同主持實境節目《女孩好野》，私下也有不錯交情，日前張立東邀請李多慧到自己的YouTube頻道作客，兩人到台北華西街夜市觀光，挑戰用韓文猜小吃，只給韓文名稱並不知道中文答案，試試看李多慧、張立東有沒有辦法買到正確食物。首先第一題挑戰很順利，李多慧形容是「甜的、炸的」食物，張立東買了地瓜球猜中答案，第三題的蚵仔煎，李多慧形容是「醬很好吃的食物，有蛋」，張立東也順利買到。不過第二題挑戰卻出現瓶頸，儘管李多慧很努力模仿魷魚的動作，張立東還是錯買成魚湯，讓兩人必須接受懲罰。不過李多慧並不知道懲罰內容是甚麼，他們開心坐在店內吃東西時，助手突然端上一碗「蛇肉湯」，李多慧以為是雞肉當場和張立東一人夾一塊肉吃了起來；李多慧咬了一口蛇肉後，才被告知真相，嚇得她當場尖叫，連忙把嘴裡的肉吐出來，張立東也抱歉地說：「多慧我對不起妳」。幸虧好脾氣的李多慧並沒有生氣，但蛇肉她也不敢再吃，張立東則跟她介紹蛇肉湯的作用，許多人會買來補身體，在華西街夜市非常有名，同時也稱讚李多慧：「所以妳在台灣又多吃了一項妳以前沒吃過的」，李多慧則笑說既然蛇肉湯可以補身體，張立東就多喝一點，讓現場眾人笑翻。影片曝光後網友看了也紛紛留言，「多慧真的是偶像的外表、諧星的靈魂」、「李多慧尖叫得樣子看起來更可愛」、「基本上多慧在《女孩好野》幫立東加了很多很正面的分數」、「多慧中文越來越好了！多慧不做假，又好笑，又不偏心」、「沒有cp感，但合拍度十足，真的兄妹情爆炸」。