川普疑似再度遭到企圖暗殺　拜登、賀錦麗譴責：暴力無容身之處

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美國共和黨總統候選人川普(Donald Trump)15日經歷了一場聯邦調查局(FBI)所說的「看似企圖暗殺」事件，當局已拘留一名嫌犯，但並未透露身份與可能動機。白宮表示，拜登總統(Joe Biden)與副總統賀錦麗(Kamala Harris)都已聽取簡報，並對川普安全無事鬆了一口氣。川普15日在佛羅里達州棕櫚灘郡(Palm Beach County)的高爾夫球場打球，現場傳出槍響，這名持槍者已被逮捕，聯邦調查局正朝向企圖暗殺川普調查。這起令人不安的事件似乎代表川普數月來第二次成為槍手目標。他在7月13日的賓州造勢大會上遭到槍手開槍，右耳受傷。當局在15日的記者會上，並未證實槍手是否真的朝川普的方向開槍。棕櫚灘郡警長布拉德蕭(Ric Bradshaw)表示，「現在有人已被拘留」，但他沒有透露嫌犯身份，也沒有提供可能的動機。川普的競選團隊稍早前就曾表示，川普人安全無事。川普則向他的籌款名單發送一封電子郵件，表示在他的附近傳出槍聲，「但在謠言開始失控之前，我想要先告訴你們：我很安全，一切都好！」。白宮發表聲明說，拜登與賀錦麗都已獲悉這起事件，並因為獲知川普安全而鬆了一口氣。賀錦麗在社群媒體平台X發文說，「暴力在美國沒有容身之地」。川普的競選搭檔、參議員范斯(J.D. Vance)則表示，他在事件後已經和川普通話，川普精神良好。更多中央廣播電臺新聞