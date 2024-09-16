女神艾璐懷孕了！「宣佈退休」淚灑球場　要做胡智為最強的後盾

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▲啦啦隊女神艾璐（左）分享老公胡智爲（右），即便要開刀缺席賽季，但在情人節當天還是願意買花回家送她，讓許多粉絲相當感動。（圖／艾璐IG）

▲啦啦隊女神「大嫂」艾璐透露會跳到今年退休，因為實在是扛不住長輩們頻頻催生，在節目上無奈吐出所有原因。（圖／艾璐IG）

▲艾璐與胡智爲感情很好，也終於有了愛了結晶。（圖／翻攝艾璐IG）

艾璐要退休了！中職統一獅啦啦隊「UniGirls」成員艾璐，嫁給球員胡智為獲大批球迷支持，而她在結婚2年後在昨（15）日宣布懷孕好消息，她表示，自己即將暫停應援卸下啦啦隊員的身分相當不捨，並淚灑球場。艾璐過去曾在節目中透露，婚前確實有向公婆表明是為了生育才早早結婚，不知球團在她婚後告知「其實結了婚還可以跳」，因此與丈夫達成共識，以追尋夢想與賺錢為優先，暫時延後生小孩的計畫。艾璐說著說著就流下眼淚，她說：「蠻多球迷都發現我胖了，今天也有蠻多球迷偷偷問我，沒錯，因為我的肚子裡有小生命正在發育，我跟先生要踏入不一樣的旅程，我知道這輩子啦啦隊是我最想做的事情，我懷孕後常被先生念說我跑太快，或跳太高了。」胡智為也在賽後現場驚喜現身，並且獻花跟把想說的話，都以卡片再給老婆，感謝艾璐為這個家的付出。