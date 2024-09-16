女神艾璐懷孕了！「宣佈退休」淚灑球場　要做胡智為最強的後盾

艾璐要退休了！中職統一獅啦啦隊「UniGirls」成員艾璐，嫁給球員胡智為獲大批球迷支持，而她在結婚2年後在昨（15）日宣布懷孕好消息，她表示，自己即將暫停應援卸下啦啦隊員的身分相當不捨，並淚灑球場。艾璐本名為李亞璇，父親為前中信鯨投手教練李杜宏，大哥為前日職球星李杜軒，從小就有棒球基因，而他在2年前跟胡智為結婚，被球迷封為「大嫂」，她昨日宣布懷孕好消息表示：「蠻多球迷都發現我胖了，今天也有蠻多球迷偷偷問我，沒錯，因為我的肚子裡有小生命正在發育。」宣布即將暫別球場。
艾璐曾在日本工作 對棒球很有熱情
艾璐提到自己為了追夢，曾毫不猶豫地辭去上班族的工作，因為「啦啦隊是我最想要做的事情」，雖然擁有十分厲害的日文能力跟外型，但艾璐從樂天女孩「轉隊」到統一獅隊，也為丈夫胡智為帶來更高人氣。
艾璐過去曾在節目中透露，婚前確實有向公婆表明是為了生育才早早結婚，不知球團在她婚後告知「其實結了婚還可以跳」，因此與丈夫達成共識，以追尋夢想與賺錢為優先，暫時延後生小孩的計畫。
艾璐昨天在比賽後，不但開唱「DEAREST」這首歌，獻給自己跟未來的小孩，也是最後壓軸登場，她說：「我可能要先下車了，因為我可能無法跟大家一起在應援場上一起完成。」
艾璐說著說著就流下眼淚，她說：「蠻多球迷都發現我胖了，今天也有蠻多球迷偷偷問我，沒錯，因為我的肚子裡有小生命正在發育，我跟先生要踏入不一樣的旅程，我知道這輩子啦啦隊是我最想做的事情，我懷孕後常被先生念說我跑太快，或跳太高了。」
艾璐感性的說，當初義無反顧卸下上班族身分就是因為對啦啦隊的熱愛，但現在肚子裡有了寶寶，她決定「扛起做媽媽的責任」專心安胎，暫時離開應援舞台，並擔任先生最甜、最強的後盾。她也希望大家記得有一位愛跳啦啦隊的女孩。
胡智為也在賽後現場驚喜現身，並且獻花跟把想說的話，都以卡片再給老婆，感謝艾璐為這個家的付出。
我是廣告 請繼續往下閱讀
艾璐提到自己為了追夢，曾毫不猶豫地辭去上班族的工作，因為「啦啦隊是我最想要做的事情」，雖然擁有十分厲害的日文能力跟外型，但艾璐從樂天女孩「轉隊」到統一獅隊，也為丈夫胡智為帶來更高人氣。
艾璐過去曾在節目中透露，婚前確實有向公婆表明是為了生育才早早結婚，不知球團在她婚後告知「其實結了婚還可以跳」，因此與丈夫達成共識，以追尋夢想與賺錢為優先，暫時延後生小孩的計畫。
艾璐昨天在比賽後，不但開唱「DEAREST」這首歌，獻給自己跟未來的小孩，也是最後壓軸登場，她說：「我可能要先下車了，因為我可能無法跟大家一起在應援場上一起完成。」
艾璐說著說著就流下眼淚，她說：「蠻多球迷都發現我胖了，今天也有蠻多球迷偷偷問我，沒錯，因為我的肚子裡有小生命正在發育，我跟先生要踏入不一樣的旅程，我知道這輩子啦啦隊是我最想做的事情，我懷孕後常被先生念說我跑太快，或跳太高了。」
艾璐感性的說，當初義無反顧卸下上班族身分就是因為對啦啦隊的熱愛，但現在肚子裡有了寶寶，她決定「扛起做媽媽的責任」專心安胎，暫時離開應援舞台，並擔任先生最甜、最強的後盾。她也希望大家記得有一位愛跳啦啦隊的女孩。
胡智為也在賽後現場驚喜現身，並且獻花跟把想說的話，都以卡片再給老婆，感謝艾璐為這個家的付出。