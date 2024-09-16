大谷翔平被讚是「盜壘達人」！道奇主帥Roberts：我沒有任何貢獻

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▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平本賽季已經達成史無前例的「47轟48盜」，距離史詩般的「50轟50盜」已近在咫尺。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平動刀的右手臂也正在恢復當中。根據道奇隊主帥Dave Roberts在節目上的說法,大谷似乎並非不可能於季後賽登板投球。(圖/美聯社/達志影像)

大谷翔平是盜壘達人！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊今（16）日再度出戰亞特蘭大勇士，大谷翔平今年球季已經完成40轟40盜的紀錄，是大聯盟史上第六位達成此紀錄的選手，而他52次盜壘，只有4次被觸殺出局，成功率來到9成23，也是生涯個人新高。大谷今年完全超越自己，47轟也是生涯最多轟紀錄，就連243次盜壘，生涯擁有單季49次盜壘的Dave Roberts也說他的能力很好。Roberts笑著表示：「我們從春訓就看到他的努力，去年他就只是速度快的跑者，身體能力很高，但是今年來看，他已經成為『盜壘達人』，他跟一壘跑壘教練Clayton McCullough都有很大的貢獻，我的貢獻度是0。」不要忘記，大谷翔平還是在手肘韌帶手術開刀後的狀況，他在「復健」狀態，打出生涯最佳一季，還演出47轟48盜的紀錄，實在是無人能敵。