大谷翔平被讚是「盜壘達人」！道奇主帥Roberts：我沒有任何貢獻

大谷翔平是盜壘達人！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊今（16）日再度出戰亞特蘭大勇士，賽前主帥Dave Roberts也稱讚子弟兵好表現，他說，「去年大谷就只是速度快的跑者，但今年他進化為『盜壘達人』。」大谷翔平今年以47轟48盜創造歷史紀錄，接下來他要往「50轟50盜」的史上第一紀錄邁進，也要看剩餘賽事的過程。
大谷翔平速度快 連生涯243次的盜壘好手Roberts都說讚
大谷翔平今年球季已經完成40轟40盜的紀錄，是大聯盟史上第六位達成此紀錄的選手，而他52次盜壘，只有4次被觸殺出局，成功率來到9成23，也是生涯個人新高。
大谷今年完全超越自己，47轟也是生涯最多轟紀錄，就連243次盜壘，生涯擁有單季49次盜壘的Dave Roberts也說他的能力很好。
Roberts這樣說很有說服力，因為2004年Roberts從道奇隊被交易至紅襪隊，當年美聯系列賽第四戰，洋基0:3聽牌，不過9局下半Roberts上場代跑，大膽盜上二壘，後靠隊友安打跑回本壘追平比數，開啟紅襪隊隨後4連勝大逆轉，最終奪得睽違86年的世界大賽冠軍，也打破「貝比魯斯魔咒」。
Roberts笑著表示：「我們從春訓就看到他的努力，去年他就只是速度快的跑者，身體能力很高，但是今年來看，他已經成為『盜壘達人』，他跟一壘跑壘教練Clayton McCullough都有很大的貢獻，我的貢獻度是0。」
不要忘記，大谷翔平還是在手肘韌帶手術開刀後的狀況，他在「復健」狀態，打出生涯最佳一季，還演出47轟48盜的紀錄，實在是無人能敵。
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大谷翔平今年球季已經完成40轟40盜的紀錄，是大聯盟史上第六位達成此紀錄的選手，而他52次盜壘，只有4次被觸殺出局，成功率來到9成23，也是生涯個人新高。
大谷今年完全超越自己，47轟也是生涯最多轟紀錄，就連243次盜壘，生涯擁有單季49次盜壘的Dave Roberts也說他的能力很好。
Roberts這樣說很有說服力，因為2004年Roberts從道奇隊被交易至紅襪隊，當年美聯系列賽第四戰，洋基0:3聽牌，不過9局下半Roberts上場代跑，大膽盜上二壘，後靠隊友安打跑回本壘追平比數，開啟紅襪隊隨後4連勝大逆轉，最終奪得睽違86年的世界大賽冠軍，也打破「貝比魯斯魔咒」。
Roberts笑著表示：「我們從春訓就看到他的努力，去年他就只是速度快的跑者，身體能力很高，但是今年來看，他已經成為『盜壘達人』，他跟一壘跑壘教練Clayton McCullough都有很大的貢獻，我的貢獻度是0。」
不要忘記，大谷翔平還是在手肘韌帶手術開刀後的狀況，他在「復健」狀態，打出生涯最佳一季，還演出47轟48盜的紀錄，實在是無人能敵。