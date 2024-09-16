大谷翔平狂飆184公里「光速安打」建功！打破12打席未敲安小低潮

大谷翔平敲安了！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平今（16）日持續出戰亞特蘭大勇士，他連續12打席未敲安，但經由6局上敲出二壘安打，大谷翔平不但還送回隊友，本季打點來到105分，目前勇士以2:1領先道奇隊。勇士今天推出Charlie Morton先發，他前兩打席都讓大谷三振出局，不過第三打席大谷敲出右外野184公里快的二壘安打，讓道奇隊破蛋。
大谷終於突破 50轟50盜不是夢
剩下還有14場比賽，大谷翔平不但要為道奇隊爭冠，道奇隊數字若今天落敗，就確定消失，而在這場「不能輸的比賽」，大谷再次展現過人的意志，敲出右外野二壘安打建功。
大谷此役擔任先發一棒，開路先鋒位置，擔任指定打擊，5局2出局，一、三壘有人局面，他敲出右外野安打，睽違3場再度有打點進帳。
經過此安打後，大谷本季47轟48盜，還有105打點，以及167支安打，都是創下生涯新高紀錄。離釀酒人強打Willy Adames109分打點，只有4分差距。
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剩下還有14場比賽，大谷翔平不但要為道奇隊爭冠，道奇隊數字若今天落敗，就確定消失，而在這場「不能輸的比賽」，大谷再次展現過人的意志，敲出右外野二壘安打建功。
大谷此役擔任先發一棒，開路先鋒位置，擔任指定打擊，5局2出局，一、三壘有人局面，他敲出右外野安打，睽違3場再度有打點進帳。
經過此安打後，大谷本季47轟48盜，還有105打點，以及167支安打，都是創下生涯新高紀錄。離釀酒人強打Willy Adames109分打點，只有4分差距。