大谷翔平狂飆184公里「光速安打」建功！打破12打席未敲安小低潮

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▲剩下還有14場比賽，大谷翔平不但要為道奇隊爭冠，道奇隊數字若今天落敗，就確定消失，而在這場「不能輸的比賽」，大谷再次展現過人的意志，敲出右外野二壘安打建功。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平敲安了！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平今（16）日持續出戰亞特蘭大勇士，他連續12打席未敲安，但經由6局上敲出二壘安打，剩下還有14場比賽，大谷翔平不但要為道奇隊爭冠，道奇隊數字若今天落敗，就確定消失，而在這場「不能輸的比賽」，大谷再次展現過人的意志，敲出右外野二壘安打建功。大谷此役擔任先發一棒，開路先鋒位置，擔任指定打擊，5局2出局，一、三壘有人局面，他敲出右外野安打，睽違3場再度有打點進帳。