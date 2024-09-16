「體育財」來了！世壯運明年登場　北市預估可吸4萬人來台

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「2025雙北世界壯年運動會」將於明年5月17日至30日登場，除了是台灣近年最大規模國際大型綜合體育賽會，更是首次在亞洲舉行的世界壯年運動會。北市政府體育局表示，截至9月9日已有超過1.6萬人報名，國內選手1.2萬餘人，國外選手突破4100人，預計屆時可吸引來自百餘個國家、4萬名世界各地選手及隊職員來台。北市體育局指出，2025雙北世壯運共有35種運動項目，規劃於台北、新北、宜蘭、桃園、新竹縣市等地69座場館進行，作為東道主的台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜均已摩拳擦掌展開集訓；國內棒球名將周思齊、高國輝也蓄勢待發要再站上國際賽場迎戰各國OB菁英；曾是柔道選手的金曲歌王蕭煌奇也將再披戰袍大展身手。歡迎年滿30歲以上、懷抱熱血的民眾踴躍參與，不僅有機會與心目中偶像同場競技，更能一圓國手夢。世壯運除了是國際體育賽事外，更是結合文化與觀光的盛會；不同於亞奧運賽事，代表隊均依照賽事進行團進團出，據過往世壯運賽會經驗，每位選手及親友平均停留主辦國長達15日，除了參與賽事外，更要藉機暢遊台灣各地風光，因此世壯運官方推薦30條團體販售遊程及30條自由行程，已於今年1月31日在官網旅遊專區上架，供參賽者依需求挑選遊程，賽會交通圖卡則預計今年12月上架。此外，賽會官網已提供雄獅旅遊、agoda及台灣旅宿網等訂房平台，供各地選手依照賽程規劃住宿，希望讓每位參賽者都能在台灣留下美好回憶。為吸引國外參賽者踴躍報名，2025雙北世界壯年運動會執委會辦公室表示，國際壯年運動總會（IMGA）預估外國選手報名高峰將落在年底期間，而雙北世壯運團隊也將持續透過我國外館、國際總會、國際各單項運動總會進行宣傳，提升國外報名人數，且已與航空公司合作祭出機票折扣等誘因，希望帶動國際遊台風潮。