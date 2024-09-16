民調／柯文哲感情溫度創新低！游盈隆：打入冷宮、主力在心碎邊緣

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民眾黨主席柯文哲涉入京華城案而被羈押禁見，台灣民意調查基金會今（16）日公布的最新民調顥示，有二成九對柯文哲有好感，三成二對他有反感，三成四對他無感，既無好感，也無反感。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現傳達一個清楚的訊息，那就是，此刻台灣社會對柯文哲相當猜疑和不諒解。台灣民意基金會今發表「台灣人最新的政黨支持傾向：柯文哲與民眾黨的新處境」即時民調。民調以「如果用0度到100度來表示對政治人物的好感與反感， 0度表示最冷，最強烈的反感；而100度表示最熱，最強烈的好感； 50度表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。 」請您用0到100之間的數字來表達您對柯文哲的感覺為題詢問。結果發現29%對柯文哲的感情溫度是51度以上，33.7%沒有感覺，32.1% 對他的感覺是49度以下。換言之，有二成九對柯文哲有好感，三成二對他有反感，三成四對他無感，既無好感，也無反感。游盈隆指出，從平均溫度看，20歲以上台灣人對柯文哲的感情溫度是44.91度，這樣的溫度，代表國人目前對柯文哲的感覺是負面的、懷疑的、 討厭的，這項發現傳達一個清楚的訊息，那就是，此刻台灣社會對柯文哲相當猜疑和不諒解。與最近一次調查結果相比，也就是2024總統大選前一個月，2023年12月，台灣民意基金會有四點發現，第一，台灣社會對柯文哲的好感度，與九個月前比出現大幅下滑。具體地說，從40.5%下滑到現在的29%，減少11.5個百分點；在台灣，一個百分點約等於19.5萬成年人，下滑11.5個百分點意味憑空蒸發220萬人以上的好感，這肯定是一個巨大的打擊和損失。第二、基金會認為，在反感方面，過去九個月，台灣社會對柯文哲有反感的人從28.4%上升到32.1%；也就是說，增加3.7個百分點，換算為成年人口數大約是72萬人。在無感方面，基金會提到，台灣社會對柯文哲無感的人，從九個月前 25.3%，到現在33.7%；也就是說，大幅增加8.4個百分點，換算為成年人口數大約是164萬人。第四，基金會說，從總平均溫度看，台灣社會對柯文哲的總平均溫度，從九個月前51.24度，到現在的44.91度，明顯下降6.29度。必須指出的是， 6.29度從數字上看沒什麼大不了，但重要的是，當溫度從50以上轉成50以下，其真正的意涵是，台灣社會原本對柯文哲的整體感覺是好的、正面的、微熱的，如今等於是將他直接打入冷宮。這當然和過去一個月柯文哲捲入總統競選經費申報不實、政治獻金疑雲 、以及因涉嫌圖利京華城被羈押禁見有關。游盈隆說，從長期趨勢看，2024年九月，台灣社會對柯文哲的感情溫度44.91 度，代表柯文哲已創下個人歷史新低紀錄 ，這項新低記錄直追韓國瑜與蔡英文，據台灣民意基金會歷年的研究，韓國瑜在2019年12月創下38.17度的個人最低紀錄，也是截至目前為止國內政治人物最低紀錄，而蔡英文在2018 年12 月也曾創下42.98 度的個人最低紀錄，韓與蔡後來都鹹魚翻身，繼續發光發熱，因為他／她們沒有牢獄之災。至於從年齡層看，年齡與對柯文哲感情溫度成反比，44歲以下民眾大體上對柯文哲的平均感情溫度都在50度以上，45歲及以上則都在50度以下，涇渭分明。值得注意的是，25-34歲，這群過往最挺柯的年輕人，相較 20-24歲或35-44歲顯得冷淡許多，具體地講，20-24歲對柯文哲的平均感情溫度58.26度，35-44歲54.38度，而25-34歲只有 51.44度，由此可見，柯文哲的主力部隊已在心碎邊緣 。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及 相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣 設計、電話訪談、資料清理與統計分析。 訪問期間是2024年9月9-11 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年 人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機 30%。有效樣本 1016 人，市話 710 人，手機 306 人；抽樣誤差在 95%信心 水準下約正負 3.07 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及 教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台 灣民意基金會(TPOF)。