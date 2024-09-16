中秋節台灣人真的不烤肉了！「最大原因」眾全認同：威力實在太強

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▲網友討論現在中秋節的烤肉風氣為何與過去相差非常多，不少人認為最大主因為「新冠疫情」中斷了這個傳統且已經回不去。（圖/記者張嘉哲攝）

▲新冠肺炎疫情期間，「群聚活動」遭到禁止，中秋團聚烤肉的傳統活動也在那幾年被迫中斷。（圖為三級警戒信義商圈街景／NOWnews攝影中心）

▲台灣近年來燒烤店林立，有冷氣吹又不用自備食材，甚至不用親自收拾烤肉殘局，中秋節戶外烤肉也逐漸式微。（圖/記者張嘉哲攝）

▲明（17）日就是中秋節了！雙北多個公共區域、河堤提供民眾烤肉，從今（16）日下午5時開始開放。（圖／NOWnews資料照）

▲雙北如果今年要前往河堤、公共區烤肉的民眾，要記得不要隨地丟垃圾，也要遵守相關規定，以免受罰哦！（示意圖／記者徐銘穗攝）

今年中秋節因為沒有連假，因此連帶影響到許多人烤肉的行程安排，而仔細觀察下來，你是否也發現近幾年越來越少人在中秋節烤肉呢？就有網友討論「以前中秋節烤肉都是兩天起跳，一攤接著一攤，為什麼台灣人現在都不烤肉了？」貼文引起廣大迴響，一名網友在PTT貼文指出「過去受到烤肉醬廣告的影響，中秋烤肉幾乎已經變成傳統，從路邊甚至河堤都不再看到大量人潮？」貼文一出，不少網友紛紛回應「、「燒烤餐廳選擇這麼多，吃飽也不用收拾，誰要自己烤」、「疫情真的是最大主因，我們家疫情前每年都烤肉，疫情後這2年也都不烤肉了。」事實上，中秋節要烤肉這件事，一直都是台灣自己獨有的文化，《NOWnews》記者在9月15日下午致電好幾家燒烤店，位置幾乎都是全部客滿，不過雖然中秋節戶外烤肉活動比例已經降低非常多，但還不至於到全面消失的地步，今年礙於中秋節沒有連假，不像中南部可在自家門口烤肉的雙北地區，開放民眾烤肉的公共區域天數從過去5天縮減到2天，📍大佳河濱公園：10號門旁高速公路橋下廣場📍華中河濱公園：華中橋下自行車道北側橋孔指定區📍道南河濱公園：左岸恆光橋越堤坡道下圓形廣場📍成美右岸河濱公園：麥帥一橋堤外河岸邊廣場📍大佳河濱大直橋下📍鹿角溪原住民主題部落公園📍中山橋原住民族主題園區📍八里文化公園📍陽光橋下右岸萊茵公園📍光復賞鳥河濱公園📍福和橋下永和公園水利處也提醒，河濱公園內從事烤肉、野炊則應遵守規定僅能在河濱公園指定的區域和時段，