中秋節台灣人真的不烤肉了！「最大原因」眾全認同：威力實在太強

今年中秋節因為沒有連假，因此連帶影響到許多人烤肉的行程安排，而仔細觀察下來，你是否也發現近幾年越來越少人在中秋節烤肉呢？就有網友討論「以前中秋節烤肉都是兩天起跳，一攤接著一攤，為什麼台灣人現在都不烤肉了？」貼文引起廣大迴響，釣出不少人認為「疫情影響威力真的很大，台灣人突然被中斷傳統回不去了。」
一名網友在PTT貼文指出「過去受到烤肉醬廣告的影響，中秋烤肉幾乎已經變成傳統，不過這2、3年以來，真的明顯感到烤肉的氣氛在中秋節已經變弱太多，以前盛行的時候，中秋節根本是過月的，一攤接著一攤，賣場也會不斷打廣告，現在幾乎都沒了，到底為什麼中秋節烤肉會式微？從路邊甚至河堤都不再看到大量人潮？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「疫情的威力其實很強，那時候根本不能烤肉，台灣人也意識到中秋節沒烤肉也不會怎樣」、「疫情禁止群聚活動，中秋烤肉整個被取消，傳統被中斷也回不去了」、「烤肉店實在太多太方便了，真的懶得自己在那烤」、「燒烤餐廳選擇這麼多，吃飽也不用收拾，誰要自己烤」、「疫情真的是最大主因，我們家疫情前每年都烤肉，疫情後這2年也都不烤肉了。」
中秋節台灣人不愛烤肉了！新冠肺炎疫情、燒烤店林立都成主因
事實上，中秋節要烤肉這件事，一直都是台灣自己獨有的文化，但在2020年「新冠肺炎」疫情爆發之後，台灣也被病毒入侵，確診人數越來越多的情況下，中秋節團聚烤肉的傳統活動也被迫中斷，甚至後來第三級警戒「禁止群聚活動」，許多人也開始意識到中秋節烤肉其實並沒有這麼必然，一個習慣突然被改變，就完全回不去。
除此之外，燒烤店一家接著一家開，不必自備食材、收拾烤肉殘局的便利性，讓許多人都寧願選擇直接到燒烤店用餐慶祝中秋節。《NOWnews》記者在9月15日下午致電好幾家燒烤店，位置幾乎都是全部客滿，最終打了30幾通電話，才訂到位於東區一家燒烤店，而且也要等到8點才有位置，顯見中秋節到燒烤店用餐的風氣早已盛行。
中秋節烤肉狂歡把握機會！雙北開放公共區域、時間曝光
不過雖然中秋節戶外烤肉活動比例已經降低非常多，但還不至於到全面消失的地步，今年礙於中秋節沒有連假，不像中南部可在自家門口烤肉的雙北地區，開放民眾烤肉的公共區域天數從過去5天縮減到2天，《NOWnews》也特別整理從今天下午5時至明（17）日晚上12時開放的雙北公共區域名單，想要中秋烤肉應景的民眾，要把握機會提前到場卡位。
🟡台北市中秋節烤肉開放區域
📍大佳河濱公園：10號門旁高速公路橋下廣場
📍華中河濱公園：華中橋下自行車道北側橋孔指定區
📍道南河濱公園：左岸恆光橋越堤坡道下圓形廣場
📍成美右岸河濱公園：麥帥一橋堤外河岸邊廣場
📍大佳河濱大直橋下
🟡新北市中秋節烤肉開放區域
📍鹿角溪原住民主題部落公園
📍中山橋原住民族主題園區
📍八里文化公園
📍陽光橋下右岸萊茵公園
📍光復賞鳥河濱公園
📍福和橋下永和公園
水利處也提醒，河濱公園內從事烤肉、野炊則應遵守規定僅能在河濱公園指定的區域和時段，若發現民眾違規燃放爆竹煙火，巡查人員將會直接取締，另外在未開放的地點和時間烤肉、野炊，巡查人員將會依「台北市公園管理自治條例」直接取締，按違規次數及情節開罰每次新台幣2400元至6000元；若隨地拋棄烤肉器具或垃圾等，也將移送環保單位依《廢棄物清理法》處1200元以上至6000元以下罰緩。
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貼文一出，不少網友紛紛回應「疫情的威力其實很強，那時候根本不能烤肉，台灣人也意識到中秋節沒烤肉也不會怎樣」、「疫情禁止群聚活動，中秋烤肉整個被取消，傳統被中斷也回不去了」、「烤肉店實在太多太方便了，真的懶得自己在那烤」、「燒烤餐廳選擇這麼多，吃飽也不用收拾，誰要自己烤」、「疫情真的是最大主因，我們家疫情前每年都烤肉，疫情後這2年也都不烤肉了。」
中秋節台灣人不愛烤肉了！新冠肺炎疫情、燒烤店林立都成主因
事實上，中秋節要烤肉這件事，一直都是台灣自己獨有的文化，但在2020年「新冠肺炎」疫情爆發之後，台灣也被病毒入侵，確診人數越來越多的情況下，中秋節團聚烤肉的傳統活動也被迫中斷，甚至後來第三級警戒「禁止群聚活動」，許多人也開始意識到中秋節烤肉其實並沒有這麼必然，一個習慣突然被改變，就完全回不去。
除此之外，燒烤店一家接著一家開，不必自備食材、收拾烤肉殘局的便利性，讓許多人都寧願選擇直接到燒烤店用餐慶祝中秋節。《NOWnews》記者在9月15日下午致電好幾家燒烤店，位置幾乎都是全部客滿，最終打了30幾通電話，才訂到位於東區一家燒烤店，而且也要等到8點才有位置，顯見中秋節到燒烤店用餐的風氣早已盛行。
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不過雖然中秋節戶外烤肉活動比例已經降低非常多，但還不至於到全面消失的地步，今年礙於中秋節沒有連假，不像中南部可在自家門口烤肉的雙北地區，開放民眾烤肉的公共區域天數從過去5天縮減到2天，《NOWnews》也特別整理從今天下午5時至明（17）日晚上12時開放的雙北公共區域名單，想要中秋烤肉應景的民眾，要把握機會提前到場卡位。
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水利處也提醒，河濱公園內從事烤肉、野炊則應遵守規定僅能在河濱公園指定的區域和時段，若發現民眾違規燃放爆竹煙火，巡查人員將會直接取締，另外在未開放的地點和時間烤肉、野炊，巡查人員將會依「台北市公園管理自治條例」直接取締，按違規次數及情節開罰每次新台幣2400元至6000元；若隨地拋棄烤肉器具或垃圾等，也將移送環保單位依《廢棄物清理法》處1200元以上至6000元以下罰緩。