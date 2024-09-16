5款舊 iPhone、iPad 恐無法繼續更新Netflix　解套方式出爐！

蘋果iPhone 16系列本週五(9/20)上市，預料會再掀起一股換機潮，新機上市前作業系統可以先升級，蘋果最新作業系統iOS 18正式版有可能會在台灣時間9月17日推送，屆時就能體驗全新的功能，但根據外媒報導，Netflix App將停止支援iOS 16和iPadOS 16，意味像 iPhone 8 系列、X和第一代 iPad Pro 可能無法繼續升級 Netflix，但還是可以透過瀏覽器來收看，無法換新裝置前會是一個解套方式。
根據外媒報導，Netflix將終止對 iOS 16 和 iPadOS 16 作業系統的服務，裝置必須升級到iOS 17或iPadOS 17以上才能繼續升級更新。受影響的iPhone 和 iPad 共有5款，型號如下：
Netflix升級規格提高，而同為串流平台的Disney+日前則發布優惠，即日起至9月28日下午2時59分，針對高級年費方案推出「快閃限時優惠」，首年高級年費只需要1680元，相較於原價3280元這是折扣幾乎是半價，平均一個月只需要140元，算是相對划算的方案。
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- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
- iPad Pro（第一代）
- iPad（第五代）
Netflix升級規格提高，而同為串流平台的Disney+日前則發布優惠，即日起至9月28日下午2時59分，針對高級年費方案推出「快閃限時優惠」，首年高級年費只需要1680元，相較於原價3280元這是折扣幾乎是半價，平均一個月只需要140元，算是相對划算的方案。