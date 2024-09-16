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5款舊 iPhone、iPad 恐無法繼續更新Netflix　解套方式出爐！

記者周淑萍/綜合報導

▲根據外媒透露Netflix將終止對 iOS 16 和 iPadOS 16 作業系統的服務，裝置必須為 iOS 17或iPadOS 17以上才能繼續升級App。（圖／NOWnews資料照片）
▲根據外媒透露Netflix將終止對 iOS 16 和 iPadOS 16 作業系統的服務，裝置必須為 iOS 17或iPadOS 17以上才能繼續升級App。（圖／NOWnews資料照片）
蘋果iPhone 16系列本週五(9/20)上市，預料會再掀起一股換機潮，新機上市前作業系統可以先升級，蘋果最新作業系統iOS 18正式版有可能會在台灣時間9月17日推送，屆時就能體驗全新的功能，但根據外媒報導，Netflix App將停止支援iOS 16和iPadOS 16，意味像 iPhone 8 系列、X和第一代 iPad Pro 可能無法繼續升級 Netflix，但還是可以透過瀏覽器來收看，無法換新裝置前會是一個解套方式。

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▲蘋果iPhone X預計在11月3日正式開賣。（圖／翻攝自蘋果台灣官網）
▲蘋果iPhone 8系列、X和iPad Pro第一代等5款舊裝都將被Netflix淘汰。（圖／翻攝自蘋果台灣官網）
根據外媒報導，Netflix將終止對 iOS 16 和 iPadOS 16 作業系統的服務，裝置必須升級到iOS 17或iPadOS 17以上才能繼續升級更新。受影響的iPhone 和 iPad 共有5款，型號如下：

  • iPhone‌ 8
  • iPhone ‌8 Plus
  • iPhone ‌X
  • ‌iPad Pro‌（第一代）
  • iPad‌（第五代）
但根據目前Netflix官網上的資料顯示， 目前支援的iPhone 或 iPad 作業系統的版本還是為 iOS/iPadOS 16，或許還能再用一段時間，而無法升級的裝置其實還是可以繼續觀看，只是不能持續接收App的新功能和新服務，同時可以透過網頁版來觀看Netflix也是一個解套的方法。只是，淘汰舊系統是必然的，裝置太過老舊還是必須要升級才能繼續使用Netflix新功能。

Netflix升級規格提高，而同為串流平台的Disney+日前則發布優惠，即日起至9月28日下午2時59分，針對高級年費方案推出「快閃限時優惠」，首年高級年費只需要1680元，相較於原價3280元這是折扣幾乎是半價，平均一個月只需要140元，算是相對划算的方案。

▲Disney+日前則發布優惠，即日起至9月28日下午2時59分，針對高級年費方案推出「快閃限時優惠」，首年高級年費只需要1680元。（圖／翻攝官網）
▲Disney+日前則發布優惠，即日起至9月28日下午2時59分，針對高級年費方案推出「快閃限時優惠」，首年高級年費只需要1680元。（圖／翻攝官網）

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