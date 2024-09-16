民調／藍綠支持度未受益！230萬小草不離不棄　繼續挺民眾黨

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▲政黨支持度。（圖／台灣民意基金會提供）

民眾黨主席柯文哲涉入京華城案而被羈押禁見，台灣民意調查基金會今（16）日公布的最新民調顥示，在政黨支持度上，35.5%民主進步黨，23.2%中國國民黨，12%台灣民眾黨，5.1%時代力量；對此，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，12個百分點代表超過230萬人繼續支持民眾黨，整體而言，小草仍不離不棄，在風雨飄搖中等待黎明。台灣民意基金會今發表「台灣人最新的政黨支持傾向：柯文哲與民眾黨的新處境」即時民調。民調以「 台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量...等等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？ 」為題詢問。結果發現35.5%民主進步黨，23.2%中國國民黨，12%台灣民眾黨，5.1%時代力量，1.8%其他政黨合計，21.3%沒特別支持哪一個政黨，1.1%不知道。換言之，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，約三成六支持民進黨，二成三支持國民黨，一成二支持民眾黨，時代力量其他小黨合計1.8%，二成一中性選民。與上個月相比，台灣人政黨支持傾向變化不大，民進黨略增1.3個百分點，國民黨原地踏步，民眾黨下滑1.8個百分點，時代力量上揚3.8個百分點，中性選民銳減5.2個百分點。整體而言，九月台灣人的整體政黨支持傾向仍然只有小幅盤整，儘管民眾黨黨過去一個月捲入天翻地覆般的涉貪風暴，黨主席柯文哲被收押禁見。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，民眾黨先爆發總統競選經費及政治獻金申報不實疑雲，接著柯文哲被檢方控訴涉及重大貪瀆與圖利醜聞，最後被羈押禁見，這些紛擾前後持續足足一個月，而民眾黨支持度卻只下滑1.8個百分點，也就是說，只有13%支持者退出支持的行列，87%原有支持者選擇繼續支持；在台灣，一個百分點約等於19.5萬成年人，12個百分點代表超過230萬人繼續支持民眾黨，整體而言，小草仍不離不棄，在風雨飄搖中等待黎明。游盈隆提到，值得一提的是，時代力量原本已奄奄一息，上個月支持度只剩1.3個百分點，如今飆漲近三倍，韌性十足；同時，民進黨與國民黨，到目前為止，都沒有因民眾黨落難而明顯受益，讓不少人感到意外 。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣 設計、電話訪談、資料清理與統計分析。 訪問期間是2024年9月9-11 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年 人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機 30%。有效樣本 1016 人，市話 710 人，手機 306 人；抽樣誤差在 95%信心 水準下約正負 3.07 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及 教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台 灣民意基金會(TPOF)。