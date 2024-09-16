大谷翔平單季32支二壘安打再破紀錄！9局上被「敬遠」道奇海灌7分

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美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊今（16）日以9：2擊敗亞特蘭大勇士，道奇隊日籍球星大谷翔平這一場比賽單場敲出2支二壘安打，本季累計32支，打破生涯單季新高，還灌進2分打點。9局上他被「敬遠」保送，也點燃道奇隊攻勢，團隊連續6支安打、包括3發全壘打，讓他們單局打回7分，拿下勝利。本場比賽前，大谷翔平本季已經參加了145場比賽，安打率為2成89，擊出47支全壘打，打點104分。他在全壘打方面領先聯盟，打點方面排名第二，落後於釀酒人的Willy Adames。大谷翔平今天面對勇士40歲的老將Charlie Morto，在第3和第4打席連續擊出二壘安打。第5局他擊出右外野線擊球初速高達184公里的二壘安打；第7局他則用單手技術性地將球帶到右外野，打成一支長打。雖然大谷翔平「47轟48盜」的成績沒有增加，但他此役的2支二壘安打和2分打點，對於道奇隊取勝發揮了積極作用。而這2支二壘安打，也讓他打破在2022年創下的個人單季30支二壘安打紀錄，以32支突破生涯新高。此役雙方打到第9局，仍難分軒輊，道奇隊9局上兩出局、三壘有人時，大谷翔平站上打擊區，勇士隊決定敬遠保送，結果被下一棒的Mookie Betts敲安，道奇隊被點燃的攻勢一發不可收拾，單局敲出3發全壘打海灌7分，終場也以9：2贏球。