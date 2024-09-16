艾美獎／3類影集最佳男配出爐　《晨間直播秀》比利克魯登2度獲獎

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《大熊餐廳》成績甚佳，除了謝洛米韋特（左）稱帝之外，麗莎哥倫薩亞斯（中）與艾邦摩斯貝克許（右）亦分別贏得配角獎。（圖／美聯社）

▲比利克魯登（Billy Crudup）以《晨間直播秀》獲得劇情類影集最佳男配角，這也是他以同劇2度抱走劇情類影集最佳男配角。（圖／美聯社）

▲拉蒙尼莫里斯（Lamorne Morris）憑黑色喜劇《冰血暴》，許奪最佳有限影集或電視電影男配角獎。（圖／美聯社）

第76屆艾美獎（Emmy Awards 2024）頒獎典禮於台灣時間今（16）日上午8點，在洛杉磯的孔雀劇院登場。最佳喜劇類影集男配角獎由《大熊餐廳》的艾邦摩斯貝克許（Ebon Moss-Bachrach）奪得，最佳劇情類影集男配角獎則是由《晨間直播秀》的比利克魯登（Billy Crudup）拿下，這也是他以同劇2度抱走劇情類影集最佳男配角。至於最佳有限影集或電視電影男配角則是由《冰血暴》的拉蒙尼莫里斯（Lamorne Morris）獲獎。《大熊餐廳》第3季打破艾美獎紀錄，共獲得23項提名，成為史上榮獲最多提名的喜劇影集。艾邦摩斯貝克許在《大熊餐廳》飾演脾氣暴躁的餐廳經理「里奇」，拿下艾美獎最佳喜劇類影集男配角。《晨間直播秀》的比利克魯登（Billy Crudup）則是拿下最佳劇情類影集男配角獎，他發表得獎感言時表示：「這是一項難以置信的榮譽」，並提到老婆娜歐蜜華茲（Naomi Watts）：「我很高興能和我的妻子一起來到這裡，我的妻子恰好也是一名移民，今年她也奉獻了一場精彩的表演，並獲得了提名。」至於最佳有限影集或電視電影男配角獎，則是由《冰血暴》的拉蒙尼莫里斯（Lamorne Morris）奪得。《冰血暴》啟發自同名電影，由諾亞霍利（Noah Hawley）主創，每季皆為獨立故事，第5季預計將於將於11 月 21 日在美國首播。