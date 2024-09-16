中秋後18日朝野協商！國民黨團預計20日開議　召委選舉延後一週

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立法院長韓國瑜上周發函各黨團，將在中秋節過後的18日召集黨團協商，討論開議日期。國民黨立法院黨團書記長林思銘今（16）日提到，目前傾向在20日開議，有關本會期國民黨將推出的各委員會召委選舉，將延後到下週舉行。韓國瑜日前發函各黨團，訂於18日上午10時30分召開黨團協商，會議中將決議開議日期。針對本會期8個常設委員會召委選舉，據了解，國民黨團針對8個委員會中，已有6個召委人選底定，包括內政委員會的牛煦庭、交通委員會的魯明哲、經濟委員會的呂玉玲、教育委員會的萬美玲、財政委員會的陳玉珍、衛環委員會的蘇清泉。至於剩下的司法委員會以及外交委員會，仍有幾位人選在討論商量。林思銘今天受訪時提到，後天（18日）將召開黨團協商，國民黨團意見開議日會定在20日，召委選舉日期會延後一週。