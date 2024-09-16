中秋節沒連假「一堆人乖乖上班」！眾推1招：免請假、立法院認證

中秋節今年首度沒有連假，主因在2023年連假多、補班次數高達6次且前幾次都集中在兩個月內，民怨四起讓行政院人事總處決議砍掉部分國定假日連假「彈性放假」制度，因此今年的中秋節以及國慶日都沒有連假，今（16）日許多沒有請特休的民眾也乖乖去上班上課，然後明天中秋節又再放假，就有網友討論「難道彈性放假這題沒有解嗎？」貼文引起廣大迴響，不少人都直言：「真的有！立法院都曾經推薦過。」
一大早就有許多網友在社群平台「Threads」貼文表示「早安，好無力的上班日，本來跟著彈性放假制度就可以放四天連假都泡湯了」、「有多少人今天還是要到公司上班的，舉手讓我知道我並不孤單，真的很想知道彈性放假是真的不會改回來了嗎？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「早安，在辦公司回應你的我，乖乖來上班了」、「沒請假+1，乖乖上班族」、「有請假，但覺得特休要浪費在本來就可以連休的假期就覺得CP值很低」、「建議政府真的可以參考英國Bank Holiday制度，把國定假日彈性移到週五或週一，保證沒人有話講，全面滿意」、「公司有一半以上的人請假，大家對於連假的需求還是有，根本不需要改掉彈性放假制度。」
彈性放假制度改不改都有話講！台灣連假制度其實還有解
從去年至今，民眾其實不難發現，不管行政院人事總處決議要不要調整「彈性放假制度」都有人持反對意見，有人認為補班非常累，想要連假自己請特休；有人認為砍掉彈性放假制度反而讓特休用的時機變得不那麼的完美，甚至有些互相代班的工作，A同事請假B同事就一定要上班，讓「想要連假自己請特休」這件事要全面落實本身就有一定難度。
那麼台灣連假制度到底還有沒有解？其實今年立法院就曾經建議行政院人事總處表示「可以參考英國Bank Holiday制度，改成彈性放假模式，例如將國定假日要是遇到週二或者週四時，放假日改成週一或者週五，如此一來就能讓民眾在週末連休3天。」這同時會讓民眾不需要補班也不必再為了要放連假而浪費特休。
以今年的中秋節來看，如果是實施這樣的「彈性放假制度」，民眾變成中秋節休假改在週一，週二中秋節當日仍正常上班上課，不少人都認為「既然國定假日在六日，禮拜一或者禮拜五都可以補假一天，那麼挪動禮拜二、禮拜四的國定假日彈性放假時間，且雇主跟勞工也都沒人虧到，絕對會更讓人接受。」
對於立法院的建議，人事總處則回應「英國與我國國情不同，目前現行放假的民俗節日由來已久，國定紀念日是國家發展中的重要歷程、各有意涵，因此相關放假規定，仍有待各界凝聚共識，進行審慎研議。」
中秋節首度沒連假吵翻！公司直接送連假、當天發禮金都出爐
而今年首度沒有中秋節連假，相關話題討論度都非常高，發現許多公司的政策走向也是非常多元，有許多公司為了不讓員工有這種「做一休一」的情況出現，大方直接宣布16日送一天假，像是近幾年成功搭上AI人工智慧題材的緯創、英業達等公司，過去就長年實施「補班日不補班」制度，今年遇到中秋沒連假，公司也是直接幫員工放假，被稱為是幸福企業的典範。
另外，則是有老闆激勵員工不要請假去上班，宣布當天如果到公司上班的話，親手發放中秋節獎金以及禮盒等，讓許多人摸摸鼻子還是跑去領錢、乖乖上班！只能說，現在彈性放假制度部分砍掉好不好一定是見仁見智，但未來是否還有更好的國定假日放假方案讓全民滿意，還是有值得討論的空間。
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「早安，在辦公司回應你的我，乖乖來上班了」、「沒請假+1，乖乖上班族」、「有請假，但覺得特休要浪費在本來就可以連休的假期就覺得CP值很低」、「建議政府真的可以參考英國Bank Holiday制度，把國定假日彈性移到週五或週一，保證沒人有話講，全面滿意」、「公司有一半以上的人請假，大家對於連假的需求還是有，根本不需要改掉彈性放假制度。」
彈性放假制度改不改都有話講！台灣連假制度其實還有解
從去年至今，民眾其實不難發現，不管行政院人事總處決議要不要調整「彈性放假制度」都有人持反對意見，有人認為補班非常累，想要連假自己請特休；有人認為砍掉彈性放假制度反而讓特休用的時機變得不那麼的完美，甚至有些互相代班的工作，A同事請假B同事就一定要上班，讓「想要連假自己請特休」這件事要全面落實本身就有一定難度。
那麼台灣連假制度到底還有沒有解？其實今年立法院就曾經建議行政院人事總處表示「可以參考英國Bank Holiday制度，改成彈性放假模式，例如將國定假日要是遇到週二或者週四時，放假日改成週一或者週五，如此一來就能讓民眾在週末連休3天。」這同時會讓民眾不需要補班也不必再為了要放連假而浪費特休。
以今年的中秋節來看，如果是實施這樣的「彈性放假制度」，民眾變成中秋節休假改在週一，週二中秋節當日仍正常上班上課，不少人都認為「既然國定假日在六日，禮拜一或者禮拜五都可以補假一天，那麼挪動禮拜二、禮拜四的國定假日彈性放假時間，且雇主跟勞工也都沒人虧到，絕對會更讓人接受。」
對於立法院的建議，人事總處則回應「英國與我國國情不同，目前現行放假的民俗節日由來已久，國定紀念日是國家發展中的重要歷程、各有意涵，因此相關放假規定，仍有待各界凝聚共識，進行審慎研議。」
中秋節首度沒連假吵翻！公司直接送連假、當天發禮金都出爐
而今年首度沒有中秋節連假，相關話題討論度都非常高，發現許多公司的政策走向也是非常多元，有許多公司為了不讓員工有這種「做一休一」的情況出現，大方直接宣布16日送一天假，像是近幾年成功搭上AI人工智慧題材的緯創、英業達等公司，過去就長年實施「補班日不補班」制度，今年遇到中秋沒連假，公司也是直接幫員工放假，被稱為是幸福企業的典範。
另外，則是有老闆激勵員工不要請假去上班，宣布當天如果到公司上班的話，親手發放中秋節獎金以及禮盒等，讓許多人摸摸鼻子還是跑去領錢、乖乖上班！只能說，現在彈性放假制度部分砍掉好不好一定是見仁見智，但未來是否還有更好的國定假日放假方案讓全民滿意，還是有值得討論的空間。