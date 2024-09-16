中秋節沒連假「一堆人乖乖上班」！眾推1招：免請假、立法院認證

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▲今年中秋節沒有連假，不少人16日一大早就出門上班，明天中秋節又再度放假，變成做一休一。（示意圖／pexels）

▲行政院人事總處今年調整彈性放假制度，因此中秋節以及國慶日沒有連假可放，評價仍然相當兩極。（示意圖／Pixabay）

▲立院法曾經建議行政院可以參考英國Bank Holiday制度，當國定假日遇到週二及週四時，可以將放假日改成週五或者週一。（圖/行政院人事總處提供）

▲中秋節今年首度沒有連假，不少公司以及企業都直接大方送一天假，也有公司老闆主打不請假放連休，當天發中秋節獎金。（示意圖／unsplash）

中秋節今年首度沒有連假，主因在2023年連假多、補班次數高達6次且前幾次都集中在兩個月內，民怨四起讓行政院人事總處決議砍掉部分國定假日連假「彈性放假」制度，因此今年的中秋節以及國慶日都沒有連假，今（16）日許多沒有請特休的民眾也乖乖去上班上課，然後明天中秋節又再放假，一大早就有許多網友在社群平台「Threads」貼文表示「早安，好無力的上班日，」、貼文曝光後，不少網友紛紛回應「早安，在辦公司回應你的我，乖乖來上班了」、「沒請假+1，乖乖上班族」、從去年至今，民眾其實不難發現，，有人認為補班非常累，想要連假自己請特休；有人認為砍掉彈性放假制度反而讓特休用的時機變得不那麼的完美，那麼台灣連假制度到底還有沒有解？其實今年立法院就曾經建議行政院人事總處表示以今年的中秋節來看，如果是實施這樣的「彈性放假制度」，，不少人都認為「，且雇主跟勞工也都沒人虧到，絕對會更讓人接受。」對於立法院的建議，人事總處則回應而今年首度沒有中秋節連假，相關話題討論度都非常高，發現許多公司的政策走向也是非常多元，，像是近幾年成功搭上AI人工智慧題材的緯創、英業達等公司，過去就長年實施「補班日不補班」制度，另外，則是有老闆激勵員工不要請假去上班，只能說，現在彈性放假制度部分砍掉好不好一定是見仁見智，