勇士隊為何「敬遠」大谷翔平？Betts道出事實：是我也不想對決他

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美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊今（16）日以9：2擊敗亞特蘭大勇士，在9局上大谷翔平被「敬遠」保送，勇士隊選擇對決Mookie Betts，卻被後者打回了勝利打點，並起開啟了道奇隊單局7分的攻勢。賽後對於對手保送大谷、對決自己一事，Betts似乎可以理解，直言：「我也不想對大谷投球」。此役在第9局兩人出局、一人在三壘的情況下，道奇隊以2：2的比分和對方戰平，大谷翔平第5次打擊對上他在天使隊的前同事Raisel Iglesias。不過，勇士隊決定故意四壞球「敬遠」他，並沒有正面對決。但這個決定卻在之後造成了更大的破壞力。Betts先是擊出中外野安打，讓Iglesias丟掉了他自美國時間6月16對戰光芒隊以來的第一分自責分，之後Freddie Freeman敲安、Teoscar Hernandez、Tommy Edman和Max Muncy三人連續開轟，道奇隊單局灌進7分。Betts是2屆世界大賽冠軍得主，生涯8次入選全明星、6次獲得金手套、6次拿下銀棒獎，還拿過威爾遜年度最佳防守球員獎（Wilson Defensive Player of the Year），並在2018年拿下美聯MVP，絕對是現役最佳野手之一。但本季已多次出現對手保送大谷翔平、選擇面對他的弔詭情況，對此這位道奇球星也很大氣地做出回應。在賽後接受當地一家電視台的訪問時，Betts談到對手常迴避大谷、對決他的話題，笑著說出許多大聯盟投手的心裡話：「我有同感，是我也不想在投手丘上對決大谷。我很幸運能夠獲得這樣一擊的機會。」而道奇隊主帥Dave Roberts賽後也被問到同樣的問題，記者的問題是「這個星球上誰會保送前一名打者還對決Betts？」他笑著回答說：「這個星球上只有1、2個這樣的球員吧。一個在紐約，另一個在我們的隊上。無論如何，這對總教練來說都是一個艱難的決定。」他指得兩名球員是大谷和洋基隊的Aaron Judge。