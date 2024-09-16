道奇隊要小心！教士4:3勝巨人　Arraez連140個打席沒被三振創紀錄

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▲Arraez本季至今繳出打擊率3成22，192支安打、4轟、43分打點，OPS.750的表現，目前暫居國聯打擊王，全大聯盟僅有皇家的Bobby Witt Jr.的打擊率比Arraez高。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB)聖地牙哥教士今（16）日客場迎戰舊金山巨人，兩隊9局打完戰成2:2平手，此役兩隊在前5局都沒得分，教士在第六局靠著Manny Machado的高飛犧牲打，取得1:0領先，6局下巨人Donovan Walton敲出陽春砲，追平比分，8局上Fernando Tatis Jr.掃出一發陽春砲，教士再度超前比分。9局下教士推出守護神Robert Suarez上場關門，面對首名打者Heliot Ramos就被敲轟，巨人扳平比分，Suarez隨後沒再丟分，雙方進入延長賽，教士在10局上靠著Peralta的關鍵安打以及Solano的內野滾地球，攻下2分，巨人在10局下靠著Michael Conforto的高飛犧牲打追回一分，但打線未能打回超前分，終場巨人以3:4不敵教士。Arraez此戰過後，目前已經連續140個打席沒有吞下三振，成為2000年後，第三長沒被三振紀錄，目前距離第二名的Juan Pierre的143打席還差3打席，而第一名同樣也是Juan Pierre，他在2004年創下連續143個打席沒被三振紀錄，而大聯盟歷史上最長連續打席沒被三振紀錄，是由Dave Cash在1976年創下的連續223個打席沒被三振。